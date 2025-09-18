Topo

Petrobras, WEG e Statkraft colocam em operação maior aerogerador onshore das Américas

18/09/2025 13h28

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 18, que, em parceria com a WEG e a Statkraft, colocou em operação o maior aerogerador onshore das Américas. A Petrobras aportou R$ 130 milhões por meio da cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O aerogerador de 7 megawatt (MW) de potência instalada nesta quinta foi desenvolvido pela WEG, a partir de acordo entre as companhias assinado em 2023, e comprado e instalado pela Statkraft no projeto de modernização do Parque Eólico de Seabra, no Complexo de Brotas de Macaúbas, na Bahia.

A Petrobras diz que o aerogerador pode gerar cerca de 2.500 MWh/mês, equivalente ao consumo anual de cerca de 15 mil residências brasileiras, e que uma das vantagens do uso é a redução do custo da energia. "Com essa capacidade, produz mais eletricidade por unidade de área ocupada, reduzindo a necessidade de instalação de múltiplos aerogeradores", diz a empresa em nota.

Em nota, a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano, destaca que os aprendizados acumulados durante esse desenvolvimento "suportarão outros projetos de geração renovável, reforçando nosso compromisso com a diversificação em negócios de baixo carbono".

A cláusula de PD&I da ANP, que viabilizou os recursos para o projeto, faz parte dos contratos de concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural e prevê que as empresas invistam um porcentual de sua receita bruta, gerada pelos campos de grande produção, em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

No mesmo comunicado, a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi, destaca que a decisão da Petrobras, ao "direcionar parte de seus investimentos para co-criar uma nova geração de equipamentos de energia eólica" permitem "subsidiar a empresa em futuros projetos", além de contribuir para a diversificação da matriz energética brasileira.

O projeto contou ainda com a contribuição do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Governo Federal por meio do Ministério do Meio Ambiente.

O equipamento, que terminou a fase de comissionamento em julho, tem 220 metros de altura do solo até a ponta da pá, equivalente à altura de seis estátuas do Cristo Redentor, e pesa 1830 toneladas, correspondente a cerca de 1660 carros populares ou 44 Boeings 737. A WEG prevê que ele poderá ser produzido em série a partir da demanda do mercado por novos projetos eólicos.

