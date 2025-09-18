Topo

Petrobras contrata OceanPact para serviços de monitoramento ambiental por mais de R$700 mi

18/09/2025 11h32

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras assinou contratos com a OceanPact de mais de R$700 milhões para a realização de serviços de monitoramento ambiental marinho em locais de interesse da petroleira, informou a fornecedora em nota à imprensa nesta quinta-feira.

Os acordos abrangem a coleta de amostras ambientais, como de água, biota e sedimentos, e a obtenção de dados meteorológicos e oceanográficos para apoiar os projetos de caracterização e monitoramento ambiental da Petrobras.

O primeiro contrato terá duração de três anos e cobrirá todas as áreas geográficas de interesse da Petrobras. Já o segundo terá duração de um ano e será focado na região da Margem Equatorial, ao longo da costa norte do Brasil.

A OceanPact detalhou que os projetos serão realizados por sua subsidiária especializada em levantamentos ambientais, oceanográficos e geológicos chamada OceanPact Geociências.

(Por Marta Nogueira)

