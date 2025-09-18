Topo

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 33 mil na semana, a 231 mil

São Paulo

18/09/2025 09h55

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 33 mil na semana até 13 de setembro, a 231 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 18. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 242 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para baixo, de 264 mil a 263 mil. O número de pedidos continuados teve queda de 7 mil na semana encerrada em 6 de setembro, a 1,920 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

