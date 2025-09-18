Topo

Paulinho diz que pretende construir novo texto da anistia até quarta

Paulinho da Força é o relator do projeto da anistia - Rafael Vieira/Estadão Conteúdo
Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 21h09

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto de lei da anistia, afirmou hoje ao Poder e Mercado, do Canal UOL, que pretende construir um novo texto até quarta-feira (24).

O que aconteceu

Paulinho disse que quer finalizar o texto na quarta e votá-lo no mesmo dia. O deputado afirmou que, após uma série de reuniões, pretende "verificar onde está a posição da maioria" e levar o projeto à votação na noite do dia 24. "Se não conseguir, quero pelo menos votar na outra terça-feira (30)", declarou.

Relator pretende ouvir parlamentares da oposição e, principalmente, do centro. "Espero que eu possa construir isso até quarta-feira, ouvindo personalidades e também as bancadas, tanto da esquerda como da direita, especialmente do centro, que é onde a gente tem a maioria dos parlamentares", declarou.

Indicação de Paulinho para relatar a proposta foi anunciada hoje. Em vez do perdão, ele deve trabalhar em um texto de redução de penas para os presos e condenados por atos golpistas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele é presidente do Solidariedade e tem boa relação com o STF. Lideranças avaliam que Paulinho tem perfil adequado para relatar o tema pela proximidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e demais magistrados da Corte. Isso deverá ajudar com o texto sobre a diminuição das penas.

"Essa coisa da anistia ampla, geral e irrestrita foi superada ontem", disse Paulinho ao UOL. O projeto que teve a urgência aprovada ontem é de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e anistia todos os que participaram de manifestações com motivação política e eleitoral após o dia 30 de outubro de 2022. O relator, porém, tem liberdade para mudar completamente o texto, se desejar.

Eu espero construir um projeto que possa agradar a todos, mas se não agradar a todos, possa agradar pelo menos a maioria da Câmara e do Senado. E que também possa ter apoio da população brasileira. Deputado Paulinho da Força

