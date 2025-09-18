Parlamentar favorável a aumento de gastos entra na disputa por liderança do partido governista do Japão

Por Mariko Katsumura e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - A veterana parlamentar japonesa e defensora do aumento dos gastos públicos Sanae Takaichi anunciou nesta quinta-feira que concorrerá na eleição para a liderança do partido governista do país em 4 de outubro para substituir o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba.

Takaichi, que espera se tornar a primeira mulher primeira-ministra do Japão, é vista como uma das principais candidatas, juntamente com o ministro da Agricultura, Florestas e Pesca, Shinjiro Koizumi.

Takaichi disse que concederá uma coletiva de imprensa na sexta-feira para explicar suas políticas. Ela se opôs aos aumentos das taxas de juros pelo Banco do Japão e pediu um aumento nos gastos para reanimar a frágil economia do país.

Ishiba anunciou sua renúncia neste mês ao assumir a responsabilidade por uma série de derrotas eleitorais contundentes do Partido Liberal Democrata (PLD), que governa o Japão, depois de estar no cargo por menos de um ano.

Os outros candidatos à liderança do partido são o secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, o ex-ministro das Relações Exteriores Toshimitsu Motegi, e o ex-ministro da Segurança Econômica Takayuki Kobayashi.

Hayashi disse nesta quinta-feira que dará continuidade a algumas das políticas adotadas pelo governo Ishiba, incluindo os esforços para ampliar os aumentos salariais entre as empresas menores para que as famílias possam suportar a dor do aumento do custo de vida.

"Gostaria de tomar medidas para que o Japão alcance de forma sustentável um crescimento real dos salários em torno de 1%", disse Hayashi em uma coletiva de imprensa para anunciar suas políticas.

No entanto, ele advertiu contra a redução da alíquota do imposto sobre o consumo do Japão, dizendo que o tributo era uma fonte importante de receita para financiar os custos do bem-estar social para a população do país que está envelhecendo rapidamente.

Hayashi se distanciou do estímulo fiscal e monetário no estilo "Abenomics", adotado pelo falecido primeiro-ministro Shinzo Abe para tirar o Japão da deflação.

"A Abenomics foi uma política eficaz na época", disse Hayashi, acrescentando que a economia saiu da grave recessão que exigiu tais medidas de estímulo.

"O Banco do Japão mudou sua política e agora estamos vendo as taxas de juros subirem. A economia entrou em uma nova fase", acrescentou.

Outro candidato, Motegi, disse em uma coletiva de imprensa separada que negociará com os Estados Unidos um novo corte nas tarifas comerciais se as circunstâncias permitirem.

Koizumi apareceu como primeiro colocado, com 23,8%, em uma pesquisa da agência de notícias japonesa Jiji sobre quem seria o mais adequado para ser primeiro-ministro, seguido por 21% para Takaichi. Hayashi e Motegi ficaram em terceiro lugar, com 5,9%, de acordo com a pesquisa divulgada nesta quinta-feira.

