"Parece" que a China aprovou acordo com TikTok, diz Trump

18/09/2025 17h29

(Reuters) - O presidente Donald Trump disse à Fox News nesta quinta-feira ter a impressão de que a China havia aprovado um acordo sobre o TikTok, depois de anunciar no início desta semana um acerto com a China que manteria o aplicativo de vídeos curtos operando nos EUA.

"Tivemos uma reunião muito boa outro dia, e parece que eles aprovaram o TikTok", disse ele ao programa "The Story with Martha MacCallum".

Na quarta-feira, a China chamou o acordo preliminar alcançado em Madri para transferir o controle do TikTok a uma propriedade dos EUA de "ganha-ganha" e disse que revisaria as exportações de tecnologia e o licenciamento de propriedade intelectual do TikTok, segundo editorial da mídia estatal.

Trump e o presidente chinês Xi Jinping devem se falar na sexta-feira.

(Reportagem de Costas Pitas)

