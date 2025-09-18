Papa Leão diz que planeja manter principais reformas de Francisco, mas evitar mudanças maiores

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 manterá as políticas emblemáticas do papa Francisco para acolher os católicos LGBT, discutir a ordenação de mulheres e dar à China a possibilidade de opinar sobre as nomeações de bispos, mas não está planejando grandes mudanças nos ensinamentos da Igreja, disse ele em sua primeira entrevista, divulgada na quinta-feira.

Leão, que se tornou o primeiro papa norte-americano em maio, também expressou preocupação com o ambiente político nos Estados Unidos e com a situação humanitária em Gaza. Mas, mostrando uma reserva característica em comparação com seu antecessor, ele evitou criticar diretamente o presidente Donald Trump ou dizer que Israel cometeu genocídio.

A entrevista foi realizada no final de julho para uma biografia que está sendo publicada pela Penguin Peru. Os primeiros trechos foram divulgados no último domingo.

"Não pretendo me envolver em política partidária", disse Leão, que foi criado em Chicago. "Há questões importantes que podem ser levantadas, mas seria impossível para o papa se envolver em países individuais ao redor do mundo."

Leão também repetiu a firme condenação de Francisco aos escândalos de abuso sexual que afligiram a Igreja de 1,4 bilhão de seguidores em todo o mundo, mas também expressou preocupação com as falsas alegações contra padres.

LEÃO ESTÁ "MUITO PREOCUPADO" COM SITUAÇÃO EM GAZA

Leão, de 70 anos, demonstrou um estilo mais reservado do que seu antecessor, que frequentemente dava entrevistas, falava sobre os acontecimentos mundiais e criticava duramente Trump e Israel.

Francisco, que liderou a Igreja por 12 anos, sugeriu no final de 2024 que Israel poderia estar cometendo genocídio em Gaza, atraindo uma reação dos líderes israelenses.

Na entrevista, Leão disse que tem "grande preocupação" com a situação em Gaza. "A palavra genocídio está sendo usada cada vez mais", afirmou ele. "A Santa Sé não acredita que possamos fazer qualquer declaração neste momento sobre isso."

Leão também disse que ainda não havia conversado com Trump, mas indicou que levantou preocupações sobre a repressão do governo aos imigrantes quando se reuniu com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, em maio.

"Falei sobre a dignidade humana e como isso é importante para todas as pessoas, independentemente de onde nasceram", disse Leão sobre essa reunião.

"Obviamente, há algumas coisas acontecendo nos Estados Unidos que são preocupantes", acrescentou. "Continuamos buscando maneiras de, pelo menos, responder e levantar algumas das questões que precisam ser feitas."

ENSINAMENTOS DA IGREJA DEVEM PERMANECER COMO ESTÃO

"Espero continuar seguindo os passos de Francisco", disse Leão sobre a iniciativa do falecido papa de nomear mais mulheres para cargos seniores no Vaticano.

"O tópico se torna um assunto polêmico quando a pergunta específica é feita sobre a ordenação", afirmou. "No momento, não tenho a intenção de mudar o ensinamento da Igreja sobre o assunto."

O papa deu uma resposta semelhante sobre se a Igreja poderia mudar seu ensinamento para permitir casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

"Os indivíduos serão aceitos e recebidos", disse Leão, referindo-se aos católicos LGBT. "O ensinamento da Igreja continuará como está, e isso é o que tenho a dizer sobre isso por enquanto."

Leão também abordou os problemas financeiros do Vaticano, que incluem um déficit orçamentário de 83 milhões de euros (US$ 98,33 milhões) e uma lacuna de financiamento muito maior em seu fundo de pensão.

O papa disse que o financiamento está melhorando. "Não acho que a crise tenha acabado... mas não estou perdendo o sono por causa dela", disse ele.