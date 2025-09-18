Topo

Pai que matou filho de 4 anos para se vingar da ex pega 52 anos de prisão

Matheus Soares Omena dos Santos foi condenado por matar envenenado o próprio filho, Anthony, de apenas 4 anos - Divulgação/MPAL
do UOL

Tiago Minervino

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/09/2025 19h39

O Tribunal de Justiça de Alagoas condenou a 52 anos e quatro meses de prisão o pai que confessou ter assassinado o próprio filho, um menino de 4 anos, para se vingar da ex-esposa, mãe da criança. Cabe recurso da decisão.

O que aconteceu

Júri popular condenou Matheus Soares Omena dos Santos, 25, por homicídio duplamente qualificado e fraude processual. Ele já havia confessado que matou o filho, o garoto Anthony Levy. O crime aconteceu em maio do ano passado e a sentença foi proferida nesta quinta-feira.

Matheus deverá cumprir a pena em regime fechado. Ele precisará passar pelo menos 25 anos detido para que possa progredir de pena. Na prática, Matheus só poderá ir para o regime semiaberto quando tiver mais de 50 anos.

Ele também deverá pagar indenização de R$ 100 mil a Ingrid Nascimento, mãe de Anthony. Justiça ainda determinou que Matheus perdeu os direitos paternos sobre um segundo filho de outro relacionamento.

Matheus chorou bastante durante o julgamento e voltou a confessar o crime. Entretanto, ele respondeu apenas as perguntas feitas pela Defensoria Pública e se recusou a responder às perguntas do Ministério Público de Alagoas e do juiz que conduziu a sessão.

Pai admitiu que comprou veneno usado para matar o filho. Ele pagou R$ 13 no produto popularmente conhecido como chumbinho, usado para matar ratos, e colocou na comida de Anthony.

Mãe participou do julgamento e pediu por Justiça. Ingrid afirmou que Anthony era um menino alegre e que gostava bastante do pai. "Meu filho foi traído por alguém que ele amava. É uma dor que nunca vai passar, o vazio sempre vai estar aqui presente", desabafou.

Ministério Público destacou a "crueldade e perversidade" como a criança foi morta pelo pai. "Ele [Matheus] deveria estar protegendo, guardando, zelando [o filho]. Anthony morreu com 4 anos, de forma agonizante, após ingerir metade de um frasco de chumbinho", afirmou o promotor Flávio Gomes durante o julgamento.

O UOL entrou em contato com a Defensoria Pública de Alagoas para questionar se vai recorrer da decisão e aguarda retorno.

Relembre o caso

Anthony Levi foi morto por envenenamento pelo pai em Maceió na véspera de seu aniversário de 5 anos, em maio do ano passado. Na ocasião, Matheus tentou responsabilizar a escola pela morte do filho, mas depois assumiu a autoria do crime.

Matheus queria se vingar de Ingrid, ex-esposa e mãe de Anthony, segundo a Polícia Civil de Alagoas. Ele já tinha passagem pela polícia por violência doméstica e estava separado da mãe da criança na época do crime.

Criança passou mal na escola, foi socorrida, mas não resistiu ao veneno e morreu. Imagens do circuito de segurança da escola em que Levy estudava, no bairro São Jorge, em Maceió, foram utilizadas pela polícia para entender o caso. As imagens mostraram o momento em que ele descartou o frasco com chumbinho numa lixeira da instituição de ensino.

