'Pagodeiro do PCC' é preso por fraude em prefeitura da Grande SP

Vagner Borges Dias, o "Latrell Brito", foi apontado como líder de um esquema que fraudava licitações em cidades de São Paulo em benefício de empresas ligadas ao PCC - Reprodução/TV Globo
Vagner Borges Dias, o 'Latrell Brito', foi apontado como líder de um esquema que fraudava licitações em cidades de São Paulo em benefício de empresas ligadas ao PCC Imagem: Reprodução/TV Globo

A Justiça pediu a prisão preventiva do pagodeiro Vagner Borges Dias, conhecido como "Latrell Brito", e outras duas pessoas suspeitas de fraudar licitações na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) com ajuda do PCC.

O que aconteceu

Justiça entendeu que, caso ficassem soltos, Vagner, Antônio Carlos de Morais e Marcio Zeca da Silva poderiam exercer poder na área de licitações da prefeitura. Os três são suspeitos de participar de grupo que fraudou uma licitação aberta em 2023 para contratação de serviços de controle e fiscalização de edifícios na cidade do Alto Tietê.

Ex-vereador de Ferraz de Vasconcelos também teve prisão pedida, mas o requerimento foi negado pela Justiça, que determinou o cumprimento de medidas cautelares. Agora, Flávio Batista de Souza (Podemos), conhecido como "Inha", vai ser proibido de manter contato com os investigados, de exercer funções públicas e precisará comparecer ao juízo periodicamente.

Além das três prisões e da ação contra o vereador, outros seis funcionários da prefeitura cumprirão medidas cautelares. Todos foram exonerados dos cargos no município no começo do ano. Os pedidos de prisão e as medidas cautelares foram cumpridas pela Justiça em 8 de setembro.

Vagner era considerado um dos líderes do grupo criminoso que fraudava as licitações. Ele foi condenado no fim de junho por lavar dinheiro do crime organizado e, segundo a polícia, também simulava competições em processos licitatórios de prefeituras com ajuda de amigos, que se passavam por concorrentes.

Antônio seria um "testa de ferro" do esquema da facção paulista nas prefeituras. Segundo a investigação, ele interferiu na elaboração do edital em Ferraz e chegou a redigir respostas oficiais a questionamentos apresentados por empresas interessadas no pregão.

Márcio, por sua vez, também era um dos líderes do grupo. Ele já foi preso por tráfico de drogas em uma operação de abril de 2024 e teria replicado o crime em ao menos 11 prefeituras e câmaras municipais do estado para ajudar o crime organizado.

Nome dos advogados dos investigados no caso da fraude de licitações em Ferraz de Vasconcelos não consta no sistema do TJSP. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.

Pagodeiro, ex-vereador e servidora denunciados

Denúncia sobre corrupção em contratos de Ferraz de Vasconcelos aconteceram na Operação Munditia, que revelou infiltrados do PCC em diversas prefeituras de São Paulo. Vagner, o ex-vereador Inha e a servidora da cidade, Vagner Borges Dias, exonerada em 2024, estão entre os denunciados pelo Ministério Público.

Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo) mostrou como o PCC subornou agentes públicos para vencer licitações. A facção também teria usado contratos para lavar dinheiro do tráfico de drogas.

A empresa vencedora de licitação em Ferraz foi a "N Fernandes Prestação de Serviços", que recebeu R$ 781 mil da prefeitura antes do crime ser descoberto. Em maio do ano passado, o contrato foi anulado pela Justiça de São Paulo. O MP defende que o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos.

Fraude é "uma das mais graves rupturas" democráticas, afirmaram promotores. "Evidente que a corrupção de contrato público de fiscalização e controle, com valor substancial submetido aos interesses e mandos do Primeiro Comando da Capital é das mais graves rupturas dos valores democráticos e republicanos", diz um trecho da denúncia assinada pelos promotores Flávia Flores Rigolo, Yuri Fisberg, Daniel Gruenwald Lepine e Carolina Augusto Juliotti.

'Pagodeiro do PCC' é preso por fraude em prefeitura da Grande SP

