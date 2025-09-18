ONG ajuda mulheres a sair da vulnerabilidade e virar empreendedoras

Raquel Baltar de Paula, de 40 anos, lembra que o marido e o filho de 20 anos foram demitidos na mesma época e as contas da família apertaram com o aluguel e o cuidado com o outro filho de 2 anos. Para ajudar na renda familiar, Raquel começou a trabalhar na produção de salgados de um buffet.

"Então eu vi como uma oportunidade de, em vez de ser funcionária, eu poderia comprar salgados para revender. E foi assim que a minha história começou", contou.

Raquel lembra que o negócio começou a se expandir. Depois das vendas na rua, passou a vender no bairro inteiro, em Jacarepaguá, na comunidade do Tanque, e como começou a tomar gosto pelo negócio, resolveu procurar cursos para se capacitar.

"Eu conheci o projeto e fiz a inscrição. Fui chamada, e agora eu posso dizer que foi a melhor coisa da minha vida que me aconteceu. Conhecer o projeto, aprender a técnica de doces e salgados. Tive profissionais maravilhosos ali, me ajudando, me apoiando, a questão da rede de apoio também com o meu bebê foi fundamental", destaca Raquel.

Ela diz com orgulho que começou a deslanchar e já sabe fazer seus próprios salgados, em vez de comprá-los para revendê-los na rua. "Já estou tendo renda. Durante um tempo, eu fui a provedora do meu lar. Meu filho, de 20 anos, vende os salgados na rua também. Só falta meu esposo vir também. Eu quero deixá-lo na parte administrativa do negócio", disse.

Outra aluna do curso, Claudete Luiz da Costa, de 44 anos, revela que antes de se capacitar ficava em casa, cabisbaixa, de mãos atadas e sem saber o que fazer. Até que uma amiga contou sobre o curso do Instituto da Providência e "graças a Deus, cheguei até aqui".

Solteira e sem filhos, Claudete vivia com a ajuda familiar, com o amparo do pai e da irmã. "Mas hoje, com toda certeza, posso dizer que sou capacitada e que serei uma empreendedora de sucesso".

Ela se capacitou no curso de cílios e sobrancelhas, e não parou por aí.

"Entrei totalmente crua, mas lá a gente não fez só um curso, fomos amparadas também pelas meninas do Instituto da Providência, pelas colegas também de curso, uma segurando a mão da outra. Construímos uma profissão no final, hoje eu estou capacitada para o mercado de trabalho, eu tenho convicção que darei o meu melhor", relata Claudete.

*Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa