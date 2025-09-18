Topo

Nvidia investirá US$ 5 bi na Intel

18/09/2025 10h15

A Nvidia investirá 5 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) em seu concorrente Intel em projetos conjuntos, informaram as duas empresas em um comunicado nesta quinta-feira (18).

O acordo determina que as empresas desenvolverão produtos para data centers e PCs, em um contexto de alta demanda por chips de alta performance devido ao boom da inteligência artificial.

Os chips da Nvidia conhecidos como GPUs são muito requisitados por gigantes tecnológicos que constroem centros de dados para aplicações de inteligência artificial.

"Juntos, expandiremos nossos ecossistemas e lançaremos as bases para a próxima era da computação", expressou o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang.

A Nvidia investirá 5 bilhões de dólares em ações ordinárias da Intel a um preço de compra de 23,28 dólares (123 reais) por ação. O investimento está sujeito a condições de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias, segundo as duas empresas.

lem/abb/rl/dw/bgs/mr/mar/dd/aa

© Agence France-Presse

