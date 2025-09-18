Topo

Notícias

Nvidia anuncia investimento de US$ 5 bi na Intel para desenvolvimento de infraestrutura de IA

São Paulo

18/09/2025 08h39

A Nvidia anunciou nesta quinta-feira (18) que investirá US$ 5 bilhões na Intel, como parte de uma parceria entre as gigantes da tecnologia americanas para o desenvolvimento conjunto de infraestrutura de inteligência artificial (IA) para data centers e produtos de computação pessoal. Segundo comunicado, a Nvidia vai comprar US$ 5 bilhões em ações ordinárias da Intel, a US$ 23,28 por ação. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias, diz o comunicado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

México e Canadá buscam reforçar aliança diante do protecionismo de Trump

Dois presos pela PF na Operação Rejeito foram indicados pelo ministro de Minas e Energia

Ministro da Defesa da China pede maior unidade para evitar "lei da selva"

Acidente com carreta provoca interdição no Rodoanel de SP

Anistia Internacional denuncia empresas por apoiarem Israel em 'genocídio' de palestinos

PEC pode blindar 108 parlamentares; Câmara resgata voto secreto no texto

Congresso da Bolívia aprova lei que proíbe casamento com menores

França tem novo dia de protestos contra política fiscal do governo

Genial/Quaest: rejeição a Tarcísio é de 40%; a de Lula vai a 52% e a de Bolsonaro chega a 64%

Trump classifica movimento Antifa como "organização terrorista"

Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários para 2026 e vence adversários em 2º turno