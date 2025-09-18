Nvidia anuncia investimento de US$ 5 bi na Intel para desenvolvimento de infraestrutura de IA

A Nvidia anunciou nesta quinta-feira (18) que investirá US$ 5 bilhões na Intel, como parte de uma parceria entre as gigantes da tecnologia americanas para o desenvolvimento conjunto de infraestrutura de inteligência artificial (IA) para data centers e produtos de computação pessoal. Segundo comunicado, a Nvidia vai comprar US$ 5 bilhões em ações ordinárias da Intel, a US$ 23,28 por ação. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias, diz o comunicado.