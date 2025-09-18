Topo

Novo suspeito de morte de ex-delegado-geral de SP tem prisão decretada

18/09/2025 16h45

A mulher presa nesta madrugada (18) utilizou um carro de aplicativo para ir a Praia Grande buscar o armamento.

"Ela fala que recebeu a missão de buscar esse pacote, que na verdade sabemos que é o fuzil, depois ela confessou isso. Deu algumas características do local, o qual ela foi buscar esse pacote, inclusive características essas que estamos procurando na região dos fatos", explicou o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

O delegado-geral disse ainda que a suspeita "voltou para a residência dela, na região de Diadema, entregou para um indivíduo que também a gente está buscando a identificação por meio da investigação".

Fontes era secretário de administração da Prefeitura de Praia Grande. Delegado aposentado, participou de várias investigações e prisões de líderes do PCC no estado.

