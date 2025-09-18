Novo Nordisk busca dar volta por cima em meio a retorno de investidores

Por Maggie Fick e Stine Jacobsen

VIENA (Reuters) - A Novo Nordisk pode estar em baixa, mas não está fora da disputa sobre medicamentos para perda de peso.

A fabricante dinamarquesa do Wegovy tem tido um ano miserável, com crescimento de vendas estagnado e uma queda de US$400 bilhões no preço de suas ações, mas a empresa surpreendeu em uma conferência sobre diabetes em Viena nesta semana, apesar de não ter revelado nenhum dado clínico inovador.

As ações da empresa subiram mais de 6% nesta quinta-feira, o que representa uma alta de mais de um terço em relação a uma mínima registrada em agosto, pouco antes de o novo presidente-executivo, Mike Doustdar, assumir o cargo e dar início a um plano de reestruturação para simplificar e concentrar os negócios.

A empresa está começando a reconquistar os investidores para sua trajetória de crescimento rápido com medicamentos de perda de peso, que impulsionou sua ascensão vertiginosa para se tornar a companhia mais valiosa da Europa no ano passado, e para recuperar o terreno perdido para a rival Eli Lilly.

Na semana passada, Doustdar anunciou um amplo plano de reestruturação para cortar 9.000 postos de trabalho, uma medida ousada que analistas viram como um sinal de que ele está levando a sério a necessidade de aprimorar a execução e cortar custos.

"Essa é uma medida fácil de ser tomada logo de cara, mas também é incomum na Novo, e despertou o interesse dos investidores", disse a analista Kerry Holford, da Berenberg, que elevou sua recomendação da Novo de "manutenção" para "comprar" na quarta-feira.

"Há uma sensação de realinhamento acontecendo", completou.

Na Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, em Viena, a marca da Novo estava estampada de forma ousada no local da conferência. A empresa estava promovendo novas pesquisas sobre a semaglutide, o ingrediente ativo do medicamento para diabetes Ozempic e do medicamento para obesidade Wegovy.

Alguns investidores disseram que a Novo parecia mais energizada e engajada do que há algum tempo - projetando uma confiança renovada à medida que procura recuperar o terreno perdido.

"Estamos vendo o início de uma possível reação com o Wegovy", acrescentou Holford. "Os investidores se apaixonaram por ele, e a empresa ainda tem muito a provar. Mas eles ainda estão na corrida."

Os investidores querem provas de que a empresa está melhorando sua execução comercial nos Estados Unidos, onde a Lilly tem sido mais rápida e agressiva em meio ao surgimento de versões imitadoras de medicamentos GLP-1 e ao aumento da demanda dos consumidores.

O diretor científico da Novo, Martin Holst Lange, disse aos investidores em Viena que a empresa está procurando se tornar mais ágil.

"Estamos tomando decisões mais rápidas, progredindo mais rapidamente em termos não apenas de nossa pesquisa, mas também de nosso pipeline clínico e, obviamente, com a nova organização já em vigor", disse ele.

O Barclays observou que, embora não tenha havido dados "inovadores" da Novo apresentados em Viena, a empresa recebeu uma recepção positiva de modo geral, especialmente em relação a seus planos de reestruturação.

"Coletivamente, esses movimentos sugerem que a Novo está se posicionando para aprimorar a execução e competir de forma mais eficaz com a Eli Lilly", disse.