Topo

Notícias

Nos EUA, participação estrangeira em Treasuries atinge recorde em julho, diz Tesouro

São Paulo

18/09/2025 17h52

O Departamento do Tesouro dos EUA informou nesta quinta-feira, 18, que as participações estrangeiras em títulos do Tesouro totalizaram um valor recorde de US$ 9,16 trilhões em julho, um aumento de US$ 31,9 bilhões em relação a junho.

Os influxos líquidos privados estrangeiros foram de US$ 22,6 bilhões e os fluxos líquidos oficiais estrangeiros somaram US$ 20,5 bilhões.

Segundo o departamento, os residentes estrangeiros aumentaram suas participações em títulos de longo prazo dos EUA em julho, em um total de US$ 78,8 bilhões.

As compras líquidas por investidores privados estrangeiros foram de US$ 72,4 bilhões e as por instituições oficiais estrangeiras foram de US$ 6,4 bilhões.

Enquanto isso, os residentes americanos aumentaram suas participações em títulos estrangeiros de longo prazo, com compras líquidas de US$ 29,6 bilhões.

A próxima publicação, que apresentará os dados relativos a agosto de 2025, está prevista para 17 de outubro.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo Lula vê PEC da Blindagem e anistia avançarem para tentar aprovar medidas econômicas

Nos EUA, direita comemora e esquerda se indigna após suspensão de Jimmy Kimmel

Gleisi ignora nova ameaça desembarque e chama nota do União de 'leviana'

Terremoto atinge costa da Rússia e gera alerta de tsunami

União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula

Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

Importação chinesa de milho cai 90,5% em agosto e a de trigo cede 44,8%, diz Gacc

Espanha desbanca Argentina do topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

Petróleo cai por temores sobre economia dos EUA

Alemanha e Espanha querem solução para caça europeu até o fim do ano