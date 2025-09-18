Topo

Notícias

'Não estou aqui para substituir humanos', afirma ministra albanesa gerada por IA

18/09/2025 08h56

A ministra albanesa gerada por inteligência artificial, uma estreia mundial, discursou nesta quinta-feira (18) perante o Parlamento do país dos Bálcãs e garantiu que seu objetivo não é "substituir os humanos, mas ajudá-los".

A nova ministra, batizada com o nome de Diella, foi nomeada na semana passada pelo primeiro-ministro da Albânia, o socialista Edi Rama.

Diella será responsável por todas as decisões sobre licitações de contratos públicos para garantir que sejam "100% livres de corrupção" e que todos os fundos públicos submetidos a esse procedimento sejam "perfeitamente transparentes", indicou então Rama.

A luta contra a corrupção, especialmente na administração pública, é um critério-chave para a candidatura da Albânia à União Europeia. O primeiro-ministro albanês quer que a nação balcânica de 2,8 milhões de habitantes se torne membro do bloco europeu até 2030.

Diella falou por videoconferência aos deputados albaneses, reunidos para deliberar sobre o programa do governo de Rama. Não foram dados detalhes sobre como foi gerado seu discurso.

"Alguns me chamaram de inconstitucional porque não sou um ser humano", disse Diella, cujo nome em albanês significa sol.

"Permitam-me lembrar: o verdadeiro perigo para as Constituições nunca foram as máquinas, mas as decisões desumanas daqueles que estão no poder", apontou a ministra, vestida com o traje tradicional albanês.

Sua nomeação foi duramente criticada pela oposição. "O objetivo não é outro senão chamar a atenção", criticou nesta quinta-feira o ex-primeiro-ministro e líder da oposição, Sali Berisha, ele mesmo acusado de corrupção.

"É impossível conter a corrupção com Diella", acrescentou. "Quem vai controlar a Diella? Diella é inconstitucional", disse, acrescentando que seu partido recorrerá ao Tribunal Constitucional.

Edi Rama, que conseguiu um quarto mandato nas eleições de maio, teve que interromper seu discurso várias vezes devido às vaias da oposição. No entanto, seu programa de governo foi aprovado.

bme-cbo/meb/pb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Após pompa em Windsor, Trump se reúne com o primeiro-ministro britânico

Motta indica Paulinho da Força para relatar texto da anistia na Câmara

Tubulação da Sabesp cai, atinge residência e esmaga idosa na região metropolitana de SP

Conab vê aumento de 3,7% no plantio de soja no Brasil em 2025/26 e nova safra recorde

UOL tem 13 finalistas em premiações de jornalistas negros e de saúde

Obra 'desconhecida' de Picasso apresentada em Paris

Ataque russo mata 5 pessoas na cidade ucraniana de Kostiantynivka, diz polícia

311 votos pela urgência da anistia: veja lista de deputados que aprovaram

Trump diz que, sem tarifas, EUA teriam apenas uma fração do investimento atual

Messi chega a acordo com Inter Miami para renovar contrato

Papa Leão diz que planeja manter principais reformas de Francisco, mas evitar mudanças maiores