Nacionalista Takaichi entra na disputa para liderar partido que governa o Japão

18/09/2025 05h09

A política japonesa Sanae Takaichi, conhecida por suas posturas nacionalistas, anunciou nesta quinta-feira (18) sua candidatura para liderar o partido que governa o país e pode se tornar a primeira mulher a assumir o cargo de chefe de Governo do país.

O Partido Liberal Democrata (PLD) terá eleições em 4 de outubro, depois que o atual primeiro-ministro Shigeru Ishiba anunciou sua renúncia em 9 de setembro.

"O que precisamos agora é de uma política que transforme a vida cotidiana das pessoas e suas inquietações com o futuro em esperanças e sonhos", declarou Takaichi em uma breve entrevista coletiva para anunciar sua candidatura.

Takaichi, 64 anos, é considerada uma das favoritas na disputa e provavelmente enfrentará o popular ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, que deve anunciar formalmente sua candidatura na sexta-feira.

Ela defende ideias conservadoras no âmbito social e o fortalecimento dos programas de defesa.

Em questões econômicas, ela apoia mais gastos públicos e taxas de juros menores, em linha com seu mentor, o falecido ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em 2022. 

Takaichi visita habitualmente o Santuário de Yasukuni, um memorial para os mortos em conflitos armados, incluindo criminosos de guerra, considerado em outros países da Ásia como um símbolo do passado militarista do Japão.

Takaichi é muito crítica ao aumento da força militar da China na região.

Ishiba anunciou sua renúncia depois de passar menos de um ano no poder, pressionado pelas derrotas eleitorais sofridas pelo partido nas legislativas durante seu mandato, nas quais perdeu a maioria nas duas Câmaras do Parlamento.

O Partido Liberal Democrata é uma legenda conservadora que domina o cenário político no Japão e governa o país de modo quase ininterrupto desde 1955. 

Atualmente, o PLD governa em coalizão com o partido Komeito e, por isso, quem for eleito líder do partido poderá se tornar o primeiro-ministro se receber apoio suficiente no Congresso.

