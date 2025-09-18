Topo

Motta indica Paulinho da Força para relatar texto da anistia na Câmara

Paulinho da Força vai relatar texto da anistia na Câmara Imagem: Alan Marques/Folhapress/28.jun.2016
Carolina Nogueira
Do UOL, em Brasília

18/09/2025 10h10Atualizada em 18/09/2025 10h25

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou hoje o deputado e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), para relatar projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos a partir de outubro de 2022. A urgência da proposta foi aprovada ontem.

O que aconteceu

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara no X (antigo Twitter). "Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário", escreveu Motta. A informação de que o deputado seria o escolhido foi adiantada pelo UOL.

De acordo com líderes do Centrão, Paulinho deve trabalhar em um texto de redução de penas para os presos e condenados, sem perdão. O deputado participou ontem das negociações para votação da urgência da proposta, que foi aprovada por 311 votos a favor e 163 contra.

Presidente do Solidariedade tem boa relação com o STF. Lideranças avaliam que Paulinho tem perfil adequado para relatar o tema pela proximidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e demais magistrados da corte. Isso deverá ajudar com o texto sobre a diminuição das penas.

