Motta escolhe Paulinho da Força para relatar projeto sobre anistia

(Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quinta-feira que o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (Solidariedade-SP), será o relator do projeto de lei que busca conceder anistia a envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, o qual parlamentares bolsonaristas querem que beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Tenho certeza que ele (Paulinho) conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário", escreveu Motta no X ao anunciar a escolha do relator.

Na noite de quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou por 311 votos a 163 requerimento de urgência para uma proposta de anistia de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), cujo texto "concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei".

A aprovação do requerimento de urgência acelera a tramitação da proposta, fazendo, por exemplo, que ela não precise passar por comissões temáticas da Casa antes de ser analisada em plenário.

O conteúdo da proposta pode mudar, o que é muito comum, seja por iniciativa do relator -- agora definido --, seja durante as votações na Casa, por meio de emendas, por exemplo.

Na semana passada, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Bolsonaro por cinco crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota na eleição de 2022 e o sentenciou a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

Ele já cumpre prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares. As medidas foram tomadas no âmbito de um processo que apura a atuação do ex-presidente e de seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que é deputado federal, junto a autoridades dos Estados Unidos na tentativa de interferir em processos do STF contra o ex-presidente, inclusive com a imposição de tarifas comerciais dos EUA sobre produtos brasileiros.

(Por Eduardo Simões)