PEC da Blindagem: Motta descumpriu acordo com o governo, diz deputado do PT

Hugo Motta descumpriu um acordo feito com o governo Lula (PT) durante a votação da PEC da Blindagem, mas nomeou um relator que deve tentar construir um texto de consenso, disse o deputado federal Kiko Celeguim (PT-SP) no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL. O parlamentar foi um dos deputados governistas que votaram a favor da proposta.

O episódio expôs a fragilidade da articulação política do campo progressista e a divisão na Câmara, com a reinclusão do voto secreto aprovada sob protestos e manobras do centrão. A nomeação de Cláudio Cajado (PP-BA) como relator é vista como tentativa de buscar apoio mais amplo, embora Celeguim duvide que haja consenso real.

Motta descumpriu um compromisso, que era se ele tivesse alguns votos do PT, colocaria a anistia para votar e trabalharia para derrotá-la. É importante que se diga aqui que faltaram 55 votos para a gente derrotá-la. Se o presidente, por exemplo, tivesse conversado com o próprio partido e fechasse questão, nós teríamos 40 votos. Ficaríamos mais próximos da derrota.

O que aconteceu é que o presidente Hugo Motta preferiu nos impor uma derrota ontem. Obviamente, isso expõe o governo e a fragilidade da articulação política do campo progressista, mas ele nomeou um relator que, pelo que tudo indica, deve construir um texto esperando consenso, algo que eu duvido muito.

Eu me arrependi de ter feito esse compromisso, porque ele não foi cumprido da maneira que nós esperávamos. Agora, nós focamos na rejeição da anistia, que não aconteceu na data de ontem. Continuaremos trabalhando pra que ela aconteça ao longo dos próximos dias, mas também é bom ressaltar que isso acabou viabilizando a votação da MP [medida provisória] que oferece o benefício da conta de tarifa social, da energia e tantas outras pautas que possam vir por aí de interesse do país. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

Celeguim também destaca que, mesmo diante de divisões profundas e acordos frustrados, o campo progressista buscou viabilizar avanços em pautas sociais e estratégicas ao país.

O que nós fizemos ali diante dessa conjuntura de muita divisão política de minoria do nosso campo foi para tentar viabilizar um compromisso para derrotar estrategicamente a anistia e fazer avançar as pautas de interesse do país. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

'Votei por pressão política e para evitar mal maior', afirma Kiko Celeguim

Kiko Celeguim votou a favor da PEC da Blindagem mesmo contrariando a orientação do PT, em gesto que considerou amargo diante das pressões do centrão; ele relata que a decisão buscou evitar retrocessos e garantir avanços em pautas de interesse público.

Eu não tenho nenhum interesse pessoal nessa PEC. Não respondo a nenhum processo, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas é importante que a resposta para essa questão precisa avaliar todo o cenário e a conjuntura dada na Câmara nas últimas semanas, sobretudo nessa semana, que seria decisiva para pautas importantes do país.

Nós tínhamos lá uma conjuntura de muita pressão sobre a presidência da Câmara. De um lado, a extrema direita pressionando pela rotação da anistia, e o centrão pressionando pela votação dessa PEC. E nós, do campo progressista à esquerda, na pressão para votar as pautas de interesse da sociedade, como a isenção do imposto de renda e a MP que caducaria na última quarta-feira com relação ao benefício das contas de luz. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: