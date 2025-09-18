Versátil, mop com esponja de absorção facilita a limpeza por menos de R$ 53

Fazer aquela limpeza pesada em casa com rodo e pano nem sempre é das missões mais fáceis. É por isso que o Mop Brilho Sek+, com esponja de absorção, pode ser um aliado para fazer a limpeza doméstica e tornar a tarefa mais simples.

O Guia de Compras UOL encontrou o produto por apenas R$ 52,38 na Amazon e no Magalu. Confira a seguir o que o fabricante diz sobre ele e o que diz quem comprou:

O que diz a marca sobre o produto

Possui uma alavanca que, ao puxar, espreme a esponja molhada, deixando-a pronta para o uso;

Recolhe cabelos e pelos de animais;

Possui esponja de alta absorção, é durável e econômico;

Ideal para limpeza pesada, mantém suas mãos livres do contato com a sujeira e produtos químicos;

Acompanha cabo retrátil que estende de 57 cm (fechado) para 89 cm (aberto);

Dimensões com o cabo retrátil: 27.5cm x 124 cm x 8 cm;

Peso do produto: 718 gramas.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o produto quase cinco mil avaliações e nota média de 4,7 (de um total de 5). A versatilidade do mop é uma das características mais elogiadas por quem comprou, além do fato de evitar o contato direto com produtos químicos.

Esse mop é uma opção versátil para quem não tem tempo a perder, mas quer tudo limpo. Ele é multifuncional. Já varre passando pano molhado. Indispensável como suporte na limpeza diária. Mac

Adoro este rodo. Já conhecia, por isso comprei. Ele é ótimo para evitar contato com produtos químicos na hora de passar pano na casa. Recomendo. Livia Menezes

Muito bom para limpar e sugar a água. Sueli Carolina de Andrade

Boa vassoura. Cumpre o descrito. Bom custo-benefício. Alexandre Teixeira

Pontos de atenção

A qualidade da esponja e o tamanho do cabo estão entre as principais queixas de alguns consumidores. Veja os comentários:

Bom produto para limpeza, mas o cabo é muito curto, poderia ser maior para um melhor aproveitamento Amarildo Marques Pinto

Muito bom e eficiente, só o cabo que não aprendi a mexer, ou é defeito não sei, fica descendo toda hora. Shirlei Nepomuceno Alvim

O rodo tem uma ótima estrutura, funciona bem, porém achei a espuma mais mole que das outras marcas, então parece que ela fica mais encharcada. Mas atendeu minha necessidade. Daiene Rubia

A espuma não é tão firme, quando passa no chão ela entorta. Já tive de várias marcas, não fico sem. Mas cumpre o que promete, torce bem a espuma. Mariana S

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.