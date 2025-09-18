Topo

Monaco estreia na Champions com dura derrota para o Brugge (4-1)

18/09/2025 16h14

O Monaco foi derrotado por 4 a 1 nesta quinta-feira (18) em sua visita ao Brugge, na primeira rodada da Liga dos Campeões.

Os monegascos, que desperdiçaram um pênalti cobrado por Maghnes Akliouche aos 9 minutos, foram atropelados pela equipe belga, que marcou seus três primeiros gols em dez minutos, com Nicolo Tresoldi (32'), Raphael Onyedika (39') e Hans Vanaken (42').

O quarto gol do Brugge saiu no segundo tempo, com Mamadou Diakhon (75'), antes de Ansu Fati descontar para o Monaco nos acréscimos (90'+1).

Com essa goleada sofrida na estreia da Champions, o time do Principado terá que reagir rapidamente para tentar sobreviver à primeira fase da competição.

A missão não será fácil, já que seus próximos adversários serão o Manchester City e o Tottenham. Os dois jogos serão disputados em casa, no estádio Louis II.

Também nesta quinta-feira, na Dinamarca, Copenhagen e Bayer Leverkusen empataram em 2 a 2.

