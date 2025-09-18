Topo

Ministro da Defesa da China pede maior unidade para evitar "lei da selva"

18/09/2025 08h18

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - O ministro da Defesa da China alardeou os esforços de Pequim para remodelar a governança global, alertando na quinta-feira contra um mundo cada vez mais dividido "definido pela lei da selva", ao mesmo tempo em que disse que as Forças Armadas de seu país seriam uma força para a paz.

Os comentários foram feitos em meio à tensão latente entre a China e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros em relação a pontos críticos no Leste Asiático, incluindo Taiwan e o Mar do Sul da China, bem como rivalidades econômicas mais amplas sob o comando do presidente Donald Trump.

Ao abrir formalmente o Fórum Xiangshan de Pequim sobre segurança, Dong Jun afirmou que o mundo está em uma encruzilhada ofuscada pelo pensamento da Guerra Fria, hegemonia e protecionismo, e que precisa escolher o diálogo em vez do confronto.

"A interferência militar externa, a busca por esferas de influência e a coação de outros para que tomem partido levarão a comunidade internacional ao caos", acrescentou Dong.

Suas falas atacaram veladamente os Estados Unidos e pareceram mais agressivas do que seu discurso no fórum do ano passado, especialmente em tópicos como a tensão sobre Taiwan, que é governada democraticamente.

"Uma obsessão com a superioridade absoluta em termos de força militar e uma abordagem do tipo 'o poder é certo' levará a um mundo dividido, definido pela lei da selva e da desordem", disse Dong.

Um Exército chinês forte seria uma força para a paz, acrescentou.

Os comentários de Dong seguem os recentes discursos do presidente Xi Jinping contra o "hegemonismo e a política de poder" e o grande desfile militar deste mês em Pequim, que exibiu uma série de novas armas.

O ministro da Defesa da Malásia, Mohamed Khaled Nordin, advertiu que as "incertezas" sobre o disputado Mar do Sul da China poderiam aumentar a desconfiança e as tensões entre seu país e a China.

"Nossa segurança compartilhada depende de manter as vias marítimas livres, abertas e seguras", disse Nordin, pedindo que todas as partes confiem no direito internacional para resolver pacificamente as disputas.

"A rivalidade deve ser administrada de forma responsável para que a competição entre grandes potências não prejudique a paz regional."

Seu homólogo de Cingapura, Chan Chun Sing, ecoou o alerta de Dong sobre um mundo dividido, dizendo que "corremos o risco de cair novamente em um ciclo vicioso semelhante" de agitação econômica e política radical que levou à Segunda Guerra Mundial.

Ao mesmo tempo em que afirmou que a China estava disposta a fazer sua parte para defender a ordem internacional, Dong acrescentou que o Exército de Libertação Popular jamais permitiria que qualquer tentativa "separatista" de Taiwan fosse bem-sucedida.

"O retorno de Taiwan à China é parte integrante da ordem internacional do pós-guerra", disse ele, acrescentando que estava pronto "para impedir a interferência militar externa em todos os momentos".

A China reivindica Taiwan como seu território e nunca renunciou ao uso da força para se apoderar dele.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, e seu governo se opõem veementemente às reivindicações de soberania da China, dizendo que cabe ao povo da ilha decidir seu próprio futuro.

O fórum, com cerca de 1.800 autoridades, militares e acadêmicos de 100 países, vem na esteira de uma série de diplomacia entre Washington e Pequim antes de uma possível cúpula de seus líderes no final do ano.

(Reportagem adicional de Joe Cash em Pequim)

