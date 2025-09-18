Ministra criada pela inteligência artificial na Albânia faz primeiro discurso diante do Parlamento

Apresentada em grande estilo há uma semana pelo primeiro-ministro Edi Rama, Diella, uma ministra virtual gerada por inteligência artificial (IA), será responsável pela gestão de contratos públicos na Albânia; O bot discursou pela primeira vez nesta quinta-feira (18) no Parlamento albanês, onde os deputados se reuniram para votar o programa do governo, e foi vaiado pela oposição.

Diella vai gerenciar todas as decisões relacionadas aos editais de licitação pública e aos contratos com empresas privadas. Segundo o primeiro-ministro, conhecido pelas suas ações de propaganda, os processos serão "100% livres de corrupção" e "cada centavo público submetido à licitação será perfeitamente transparente".

A nomeação de uma ministra virtual provocou a ira da oposição. "O objetivo não é outro senão chamar atenção", criticou o ex-primeiro-ministro e líder da oposição Sali Berisha - também acusado de corrupção.

"É impossível combater a corrupção com Diella", afirmou. "Quem vai controlar Diella? Ela é inconstitucional, e o Partido Democrático vai recorrer à Corte Constitucional."

O bot, que discursou por vídeo, respondeu às críticas dizendo que a Constituição da Albânia "fala de deveres, responsabilidades, transparência, sem discriminação" e completou dizendo que garante incorporar esses valores "com tanto rigor quanto qualquer colega humano. Talvez até mais."

Apesar das vaias, o programa do governo de Rama foi aprovado por 82 votos. A oposição boicotou a votação.

A Albânia ocupa a 80ª posição entre 180 países no ranking de corrupção da ONG Transparency International. O prefeito de Tirana, capital do país e ex-aliado de Rama, está em prisão preventiva há meses, suspeito de corrupção na concessão de contratos públicos, e de lavagem de dinheiro.

Candidatura à UE

Diella, que significa "sol" em albanês, foi apresentada pelo premiê durante o evento do Partido Socialista, vencedor das eleições legislativas de maio.

Desde janeiro, a assistente virtual gerada por IA, representada por uma mulher vestida com traje tradicional albanês, ajuda a população a usar a plataforma oficial e-Albania, que fornece documentos e serviços públicos.

Até agora, já ajudou na emissão de 36.600 documentos digitais e forneceu cerca de mil serviços pela plataforma, segundo dados oficiais.

Rama conquistou um quarto mandato nas eleições de maio. A luta contra a corrupção, especialmente no setor público, é um critério-chave para a candidatura da Albânia à União Europeia (UE). Rama tem como meta levar o pequeno país dos Bálcãs (2,8 milhões de habitantes) à UE até 2030.

Com agências