Minério de ferro cai com demanda fraca da China, mas reabastecimento pré-feriado limita perdas

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, pressionados pela demanda fraca dos setores de manufatura e infraestrutura da China, embora o movimento de reposição de estoques antes de um feriado nacional chinês tenha limitado as perdas.

O contrato mais negociado de janeiro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China caiu 0,12%, a 800 iuanes (US$112,55) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura recuou 0,19%, a US$105,25 a tonelada.

Do lado da demanda, os investimentos em manufatura e infraestrutura continuaram a mostrar crescimento anual negativo em agosto, enquanto a demanda de aço para uso final teve forte queda no terceiro trimestre, em comparação com o aumento anual de 7% no consumo de aço manufaturado no primeiro semestre do ano, disse a corretora chinesa Galaxy Futures.

Ainda assim, a próxima reposição de estoques antes do feriado do Dia Nacional Chinês pode dar suporte ao setor de metais ferrosos, acrescentou a Galaxy.

Enquanto isso, com a suspensão das restrições de produção, a produção de metais quentes, um indicador da demanda de minério de ferro, aumentou mês a mês para 2,4055 milhões de toneladas, disse a corretora Everbright Futures.

No lado da oferta, a produção de minério de ferro bruto da China em agosto aumentou 8,8% em relação ao ano anterior, para 81,63 milhões de toneladas, enquanto os embarques do Brasil também cresceram no terceiro trimestre.

Os estoques de minério de ferro importado nas usinas siderúrgicas domésticas de alto-forno aumentaram pela terceira semana consecutiva, 10,3% a mais do que na semana anterior, de acordo com dados da consultoria chinesa Mysteel.

