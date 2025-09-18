Campo de concentração e terra fértil: a história da cidade japonesa no Pará

A mais de 180 km de Belém, um povoado mistura tofu e pimenta-do-reino com açaí e cacau. Considerada a terceira maior colônia de japoneses no Brasil, Tomé-Açu, no interior do Pará, tem uma história marcada pela união de saberes ancestrais de dois povos.

O que temos é uma mescla do oriental com os ribeirinhos.

Ernesto Suzuki, 59, engenheiro florestal

Foi no fim da década de 1920 que imigrantes japoneses começaram a chegar ao local. Lá, enfrentaram uma série de desafios —inclusive de ordem geopolítica, já que a região abrigou um campo de concentração onde dezenas de japoneses sofreram com fome e privação.

Tomé-Açu, no interior do Pará, abriga colônia japonesa Imagem: UOL

O início

"Minha avó tinha 10 anos quando chegou aqui e o que ela conta é que minha bisavó chorou ao ver a mata", diz Alberto Ke Iti Oppata, nascido em Tomé-Açu. "Aqui não se chamava Tomé-Açu, era Acará. Até então, eles nunca tinham visto uma floresta tão imponente".

Era 1929 quando os primeiros japoneses começaram a chegar ao norte brasileiro, à mercê da sorte.

"Chamavam de inferno verde. Só na minha família, ao longo dos anos, morreram cinco pessoas de malária", lembra Oppata, cuja família imigrou em 1931.

A malária foi tão devastadora que acabou tornando a escola que havia sido criada para ensinar o português em um hospital em 1932.

Alberto Ke Iti Oppata

A chegada de japoneses fazia parte de um plano do governo brasileiro de ocupar o interior do país. "Até então, a colonização havia se dado no litoral. Para garantir a posse dessas terras, era necessário que fossem ocupadas", explica a historiadora Priscila Perazzo.

A chegada dos japoneses era mediada por uma companhia que fazia acordos com o governo da região para a cessão de terras. Naquele momento, o Japão vivia uma época de abertura, com o fim do sistema feudal. "Também era um período de muitas guerras, o que poderia influenciar nas condições de vida das pessoas por lá", diz Perazzo.

Oppata mostra história de japoneses gravada nos murais da sede da CAMTA Imagem: Heloísa Barrense/Do UOL

O Brasil aparecia como uma oportunidade. Os primeiros imigrantes queriam se dedicar à plantação de cacau, arroz e seringueira. Mas o projeto falhou. Para driblar a fome, surgiu a Cooperativa do Acará, em 1931, visando à comercialização coletiva.

"A cooperativa era um Estado. Tinha um hospital, posto de gasolina, venda de produtos de tecido, supermercado. Era por meio dela também que mandavam hortaliças para vender em Belém e traziam outros alimentos para Tomé-Açu", diz Oppata. "Foi a partir da cooperativa que se criaram algumas regras. Existia lei e ordem a partir dela."

Ascensão interrompida

A sorte começou a mudar a partir de 1933, quando chegaram a Tomé-Açu as primeiras mudas de pimenta-do-reino. A especiaria era vendida no Ver-o-Peso, em Belém. E, segundo moradores, caiu na graça de um português que começou a exportá-la para São Paulo.

A história teria chamado atenção dos produtores, que começaram a investir na especiaria para vendas em maior escala. Mas o sonho de ascender por meio do "diamante negro", como ficaria conhecida mais tarde, foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945), com a entrada do Brasil, em 1942.

Naquele ano, o país se posicionou contra o Eixo (Alemanha, Itália e Japão). E, com isso, o governo implementou uma série de medidas, como a criação de campos de concentração —um deles em Tomé-Açu.

A cidade passou a ser completamente vigiada. "Uma das obrigações do Brasil com os Aliados era cercear a movimentação de pessoas de origem alemã, italiana e japonesa. E, por isso, eles montavam esses campos", conta Perazzo, autora de um livro em que destrincha a criação de campos de concentração brasileiros para pessoas que vinham dos países do Eixo.

Cortam a embarcação que saía de Tomé-Açu e a população ficou super isolada. Eles já vinham de uma condição difícil, porque a colônia ainda não tinha prosperado, e sem poder se locomover até Belém para comercializar, começou a faltar produtos. O próprio vilarejo era um campo de concentração. Era mais um dos campos de concentração que o Brasil teve.

Priscila Perazzo, historiadora

Casarão que fazia parte do campo de concentração de Tomé-Açu Imagem: Reprodução/Livro Por terra, céu e mar: história

Oppata diz que ouviu muitas histórias sobre as dificuldades durante o período. "Muitas pessoas tiveram suas casas queimadas, ficando só com a roupa do corpo. Alguns livros em japonês foram enterrados para não se perder totalmente o que tínhamos. Tive familiares presos, com pessoas consideradas hostis. Foi muito sofrimento."

A vigilância termina com o fim da guerra. Mas a liberdade veio sem apoio do governo.

"Eles tentam construir o próprio barco para retomar a comercialização, sem nenhuma assistência. A comunidade já estava menor porque muitos foram embora quando puderam, mas a partir de 1950 vem a pimenta-do-reino", explica Perazzo.

A era do diamante negro

Foi só depois da Segunda Guerra que o plano de cultivar a pimenta-do-reino finalmente vingou. Foi também nessa época que a Cooperativa Industrial de Acará muda de nome para Camta (Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu).

Em 1956, a Camta consegue autorização para exportar a pimenta-do-reino, melhorando as condições de vida dos agricultores. E a ascensão começou a chamar atenção.

Trapiche municipal de Tomé-Açu: o único acesso à região era via barco Imagem: Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil

"Meu pai veio em 1960. O sonho dele era trabalhar na agricultura. Ele vem sozinho de Fukushima e é na Amazônia que conhece a minha mãe. Aqui, aprendeu com os japoneses que estavam antes, trabalhou com algumas famílias e depois conseguiu se emancipar e ter a própria terra", conta o engenheiro florestal Enresto Suzuki, 59.

Mesmo com ascensão da comunidade, ainda existiam dificuldades na rotina. "Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, lembro que meu pai pegou malária. Vi ele deitado, com um cobertor grosso, no meio da lona de pimenta-do-reino, ao meio-dia, o horário mais quente que temos aqui, tremendo de frio", lembra Suzuki.

A era do diamante negro teve o seu fim nos anos 1970. Com a disseminação de um fungo considerado praga e uma grande enchente na cidade, a produção teve queda drástica, levando muitos à falência. Nos anos seguintes, o Brasil ainda enfrentaria uma crise econômica, levando a comunidade de Tomé-Açu a se reinventar mais uma vez.

Com apoio do governo japonês, a Camta ampliou as espécies do plantio. "Tiveram de repensar um modo de cultivo e produção e de sobrevivência na Amazônia", diz Suzuki.

Naquela época, outra mudança também acontecia: a da própria cooperativa. Hoje metade dos cooperados não é nem de japoneses e nem de descendentes dos imigrantes. A mudança, no entanto, foi "dolorosa", segundo Oppata.

"A transição do primeiro presidente japonês [da cooperativa] para um descendente foi dolorosa por uma questão de orgulho pela cultura, de não querer perder o idioma. Até então, tudo era em japonês: as reuniões, as atas, e chegou a um ponto em que muito dos descendentes já não entendiam", diz ele.

Uma nova proposta

O engenheiro florestal Ernesto Suzuki, 59 Imagem: Heloísa Barrense/Do UOL

Segundo Suzuki, foi por meio da observação dos hábitos dos ribeirinhos com o conhecimento trazido pelos japoneses que o Sistema de Agrofloresta vingou —o modelo, considerado sustentável, integra diferentes espécies agrícolas em um mesmo território.

"Enquanto testavam os cultivos de pimenta, os imigrantes também viam os quintais produtivos dos ribeirinhos com árvores frutíferas, de subsistência. Esse modelo alternativo estava bem ao lado, nos saberes dos povos tradicionais", afirma.

O Sistema de Agrofloresta uniu os conhecimentos de um lado, dos imigrantes testando os plantios, e do outro, do cotidiano dos ribeirinhos.

Ernesto Suzuki

Sistema de Agrofloresta faz combinações de plantios Imagem: Heloísa Barrense/Do UOL

O Safta (Sistema Agroflorestal de Tomé-Açu) combina cultivo de diferentes espécies agrícolas com florestais de maneira que uma colabore com a outra. No projeto liderado por Suzuki, por exemplo, é cultivado dendê, cacau, açaí e andiroba. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Embrapa e a Natura.

Lembrando da história da pimenta-do-reino, ficamos preocupados com a ideia de voltar ao monocultivo [cultivo de um único produto agrícola]. Então, veio essa proposta do sistema agroflorestal, que deu certo. Hoje, são mais de 200 combinações diferentes de plantio.

Ernesto Suzuki

A Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu já exporta produtos e mira mercados estrangeiros além do Japão, como a China e a Índia.

Mas algumas feridas do passado só foram estancadas em 2024.

A Comissão de Anistia, órgão autônomo de assessoramento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, aprovou em julho do ano passado o reconhecimento do Estado brasileiro sobre a perseguição contra imigrantes japoneses e seus descendentes na Segunda Guerra.

À época, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, afirmou que a decisão reconhece o papel da comunidade japonesa para a construção do Brasil como é hoje.

