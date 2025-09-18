O leitor já deve ter notado que raramente aparece um novo modelo de hatch ou sedã. A bola da vez está com os SUVs, categoria que conquistou o mercado nacional. Quase toda semana somos bombardeados com novos lançamentos de utilitários esportivos, focados no público que gosta de uma posição mais alta para dirigir e a maior distância da carroceria em relação ao solo.

Mas como ainda são caros e fora do alcance de muitos consumidores, restam os usados para atender a essa vontade - ou necessidade. Na coluna desta semana selecionei seis SUVs usados na faixa dos R$ 70 mil, todos eles com câmbio automático e com no máximo sete anos.

Jeep Renegade Imagem: Divulgação

Jeep Renegade Sport 2018

O primeiro da lista já esteve no topo da lista dos SUVs mais vendidos, mas ultimamente tem perdido mercado mesmo com condições de preços bem competitivos. Mas se tem derrapado entre os zero-km, o que não falta é Renegade entre os usados.

Uma das versões mais comerciais, a intermediária Sport, tem Tabela Fipe de R$ 70 mil para o modelo 2018 quando ainda era equipado com o motor 1.8 flex e câmbio automático de seis marchas. Ele agrada por ser um SUV compacto, com acabamento mais caprichado, bons equipamentos de segurança e suspensão independente atrás, quase uma exclusividade no segmento.

Só é preciso ter atenção com o temido trocador de calor do câmbio, que já deixou muitos donos na mão. Para isso, é importante ter histórico de manutenção, principalmente nessa questão do arrefecimento, ou então deixar reservado uma quantia para substituir o trocador de maneira preventiva.

Renault Captur Imagem: Foto: Renault | Divulgação

Renault Captur Intense 1.6 2018

Ele saiu de linha, pela porta dos fundos, de fininho, sem deixar saudades. O Captur chegou bem depois do seu irmão Duster, e não resistiu ao concorrente mercado dos SUVs, voltando a deixar espaço somente para o Duster no showroom de novos das concessionárias da Renault.

Quem não se importar com isso pode considerar o belo Captur, que tem valor de Tabela Fipe de R$ 71 mil para a versão Intense 2018. É a configuração mais completa, com o motor 1.6 e câmbio CVT. Tem vários equipamentos de conforto e segurança, além do acabamento mais caprichado quando comparado com o Duster.

Mas atenção: mesmo valor de mercado existe versão Intense 2018 com motor 2.0, que eu não recomendo. O motor é bom, mas utiliza câmbio automático de quatro marchas, uma escolha que prejudica o consumo, além de ter baixa liquidez no mercado.

Ford Ecosport Imagem: Divulgação

Ford EcoSport SE 2020

Derivado do Fiesta, o EcoSport foi um dos pioneiros entre os SUVs compactos no Brasil e nadou de braçada por muito tempo. O modelo deixou de ser produzido quando a Ford encerrou suas operações fabris no país, em 2021.

Para essa lista, é possível considerar o penúltimo ano do modelo, na versão SE, que tem Tabela Fipe de R$ 70 mil. Infelizmente nesses últimos anos o EcoSport perdeu alguns equipamentos para se manter competitivo. Mesmo assim continua bem equipado, inclusive com mimos como multimídia e controlador de velocidade.

Vale lembrar que o câmbio é o automático de seis marchas, e não mais o problemático Powershift. O cuidado deve ser redobrado com o histórico de manutenção, pois como o motor 1.5 utiliza correia dentada banhada à óleo, é fundamental ter comprovantes das manutenções, que comprovem o uso de óleo correto no motor.

Renault Duster 1.6 CVT Imagem: Divulgação

Renault Duster Authentique 2020

Rival direto do EcoSport, o Renault Duster é conhecido por sua robustez e baixo custo de manutenção. Com base no Sandero, seu acabamento interno é simples, mas oferece excelente espaço para ocupantes e bagagens.

Com Tabela Fipe de R$ 71 mil, é possível considerar o modelo 2020, já com motor 1.6 com corrente de comando, e câmbio CVT.

Tem vários Dusters no mercado, mas boa parte tem passagem por empresas de locação de carros, ou seja, não é tão simples conseguir um que sempre tenha sido de um particular cuidadoso. Se você é daqueles que não abre mão disso, recomendo paciência para procurar um usado.

Citroën C4 Cactus Imagem: Divulgação

Citroën C4 Cactus Feel Business 2021

Outro modelo que saiu de linha, sem deixar muitas saudades, já que as vendas eram muito baixas, principalmente nos últimos anos. O C4 Cactus é um carro esquecido no mercado, mas vale considerar devido às suas qualidades, como bom acabamento, itens de conforto e segurança.

Uma vantagem em relação aos demais que foram apresentados é a possibilidade de conseguir um carro mais novo, já que o modelo 2021 tem Tabela Fipe de R$ 72 mil para a versão Feel Business.

O conjunto aqui não é poderoso motor THP, mas sim o confiável e robusto 1.6 de aspiração natural, com câmbio automático de seis marchas.

Peugeot 2008 Imagem: Divulgação

Peugeot 2008 Allure Pack 2022

Ainda mais novo que o C4 Cactus é o Peugeot 2008, que consegue ser o mais barato também. A versão escolhida para essa lista é a Active Pack 2022, ou seja, apenas três anos de uso. A Tabela Fipe é R$ 68 mil, valor que faz do 2008 uma excelente opção no mercado de usados.

Inclusive tenho indicado esse modelo para vários clientes que querer SUV nessa faixa de preço, justamente pela maior probabilidade de pegar algo pouco usado ou rodado. Veja que são quatro anos de diferença entre os primeiros citados nessa lista.

Quanto a mecânica, é o mesmo do C4 Cactus: o motor 1.6 de aspiração natural com câmbio automático de seis marchas.