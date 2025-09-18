Mauro Vieira se reúne com alta representante para Política Externa da UE na sexta-feira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebe na sexta-feira, 19, a alta representante para Política Externa e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas. A recepção será no Palácio Itamaraty, às 11h25, com reunião a partir das 11h30. Às 12 horas, Vieira e Kallas darão uma declaração à imprensa.

Segundo comunicado divulgado pela União Europeia, Kallas também deve se reunir com o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e principal conselheiro do petista em assuntos internacionais até hoje.

Essa é a primeira visita de Kallas à América Latina.

De acordo com a União Europeia, a alta representante, que também é vice-presidente da Comissão Europeia, deve discutir com integrantes do governo brasileiro detalhes do acordo entre o bloco europeu e o Mercosul, além da parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia.