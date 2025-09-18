Topo

Notícias

Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital

18/09/2025 21h36

Mais de R$ 15,7 bilhões em contratos antigos de empréstimos consignados de convênio já foram migrados, até a última terça-feira (16), para a nova plataforma da Carteira de Trabalho Digital do Crédito do Trabalhador. 

As informações foram divulgadas pelo secretário de Políticas de Proteção ao Trabalhador, Carlos Augusto Simões Gonçalves.

Notícias relacionadas:

Segundo ele, a expectativa é que R$ 40 bilhões em contratos antigos sejam migrados até outubro.

A migração para o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que hospeda o Crédito do Trabalhador, vai até novembro.

Os contratos antigos pertencem a funcionários que trabalham ou trabalhavam em empresas que tinham parcerias com bancos para oferecer empréstimos com desconto das parcelas no salário. Esse modelo será extinto em novembro.

Atualmente, o novo programa conta com 122 instituições financeiras habilitadas, das quais 64 já realizam operações.

"Enquanto a taxa de juros nos empréstimos pessoais se manteve próxima a 11% ao mês, o Crédito do Trabalhador apresenta uma taxa média de 3,42% ao mês", ressaltou Carlos Augusto.

A migração das operações antigas para a plataforma Crédito do Trabalhador, disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou na página de mesmo nome na internet, será feita pela Dataprev, estatal contratada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para elaborar a plataforma.

 

Arte/Agência Brasil

Como funciona

No aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador autoriza o compartilhamento de seus dados (como CPF, tempo de empresa e margem disponível).

  • Em até 24 horas, instituições financeiras enviam ofertas de crédito;
  • O trabalhador escolhe a melhor proposta, com juros menores;
  • As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento;
  • Até 35% da renda mensal podem ser comprometidos com o empréstimo.

Como pedir a portabilidade

  • Verificar se o banco de destino oferece o novo consignado para CLT;
  • Pedir a portabilidade nos canais digitais da instituição (site ou aplicativo);
  • A partir de 21 de agosto, a portabilidade também pode ser pedida no aplicativo Carteira de Trabalho, com migração gradual até novembro;
  • A nova instituição quita a dívida anterior e assume o crédito automaticamente, com os juros e os prazos da nova linha.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Kim Jong Un supervisiona teste de drones e demanda desenvolvimento de IA

Flamengo vence Estudiantes (2-1) e abre vantagem nas quartas da Libertadores

Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA

Lula se reunirá com Celso Sabino após União exigir saída do governo em 24 horas

Maduro levará militares às comunidades para treinamento da população

Deputado Helio Lopes registra boletim de ocorrência por injúria racial

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas

Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital

Irmãs e advogado de Maradona têm bens penhorados por suposta fraude na gestão da marca do ex-jogador

População deve cobrar Câmara sobre PEC da Blindagem, diz ministro

Âmbar do Equador revela insetos da era dos dinossauros