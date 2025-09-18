Topo

Madonna anuncia novo álbum 'dance' para 2026

18/09/2025 13h50

Madonna, a artista com mais discos vendidos da história, anunciou, nesta quinta-feira (18), um novo álbum com ritmos "dance" para o próximo ano com a Warner, gravadora com a qual estreou e assinou seus maiores sucessos.

"Desde o início, a Warner Records tem sido uma verdadeira parceira para mim. Estou feliz por estar com eles novamente e ansiosa pelo futuro, fazendo música, fazendo o inesperado e, talvez, provocando alguns debates necessários", declarou a estrela em um comunicado.

Seu futuro álbum será produzido por Stuart Price, com quem a cantora criou "Confessions on a Dance Floor" (2005), composto por sucessos como "Hung Up" e "Sorry". 

"Nos sentimos horados de receber Madonna de volta à Warner Records. Madonna não é apenas uma artista, é um ícone, uma quebradora de regras, uma autêntica força cultural", disseram Tom Corson e Aaron Bay-Schuck, copresidentes da gravadora, em declarações incluídas no comunicado.

A estrela, de 67 anos, trabalhou com a Warner de 1982 a 2007, quando foi para a Live Nation com um dos contratos mais lucrativos do mundo da música daquela época.

Após três álbuns sem grande sucesso, o último deles "Madame X" (2019), Madonna voltou em 2021 à gravadora com a qual estreou.

rh/ev/dga/mar/rm/aa

© Agence France-Presse

