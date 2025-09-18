Topo

Notícias

Lula recomendou ir a últimas consequências em investigações de fraude no INSS, diz ministro

Brasília

18/09/2025 08h34

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse, nesta quinta-feira, 18, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recomendou que o governo vá até as últimas consequências com as investigações de desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Wolney afirmou que a Polícia Federal está investigando o caso, mas declarou que não tem informações privilegiadas. Disse que fica sabendo de operações e novas fases do inquérito junto com a imprensa.

Outra recomendação de Lula para o ministro, segundo ele, foi o de propagandear na TV e na rádio que os aposentados lesados nas fraudes de descontos indevidos nos benefícios devem procurar o ressarcimento: "O governo quer pagar".

O governo editou uma medida provisória (MP) abrindo crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar os ressarcimentos e acelerar a devolução dos valores desviados na fraude do INSS.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo Trump fez pressão contra 'Jimmy Kimmel' após fala sobre Kirk

Acordo Mercosul-EFTA é avanço para carne de frango, avalia ABPA

Gaza sofre apagão de telecomunicações em meio ao avanço dos tanques israelenses

Leão XIV: Vaticano não pode se posicionar se há genocídio em Gaza

México e Canadá buscam reforçar aliança diante do protecionismo de Trump

Dois terços das bacias hidrográficas estão em desequilíbrio

Dois presos pela PF na Operação Rejeito foram indicados pelo ministro de Minas e Energia

Flamengo enfrenta Estudiantes pela Libertadores no Maracanã

Ministro da Defesa da China pede maior unidade para evitar "lei da selva"

Acidente com carreta interdita o Rodoanel de SP

Anistia Internacional denuncia empresas por apoiarem Israel em 'genocídio' de palestinos