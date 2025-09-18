Topo

Notícias

O que significa ficar com língua branca e quando isso é preocupante

Língua esbranquiçada pode ser resolvida com cuidados simples de higiene na maioria das vezes - iStock
Língua esbranquiçada pode ser resolvida com cuidados simples de higiene na maioria das vezes Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

18/09/2025 16h15

A língua pode nos fornecer pistas valiosas sobre nossa saúde. Alterações de cor, textura ou o aparecimento de nódulos podem ser alertas importantes não apenas sobre a saúde bucal, mas também sobre doenças que afetam outros órgãos.

Embora cada pessoa tenha uma coloração e aparência próprias, influenciadas por fatores como idade, genética e hábitos de vida, uma língua considerada saudável costuma ser rosa-clara, homogênea e com aspecto "vivo". Quando esse padrão muda, é hora de prestar atenção.

Relacionadas

'Por que decidi doar meu rim para um desconhecido'

10 hábitos na criação dos filhos que ficaram no passado e como mudar

Dor na mandíbula, fadiga e mais: 5 sinais menos óbvios de ataque cardíaco

Por que a língua fica branca?

Entre as mudanças mais comuns está o embranquecimento da superfície. Em muitos casos, trata-se apenas de má higiene: a falta de limpeza adequada provoca o acúmulo de restos alimentares, bactérias, muco e células descamadas. Essa mistura forma a chamada saburra lingual, que pode causar mau hálito e é ainda mais frequente em pessoas com refluxo gastroesofágico.

Mas o branco da língua também pode esconder problemas mais sérios. Em alguns casos, indica infecções, lesões pré-malignas ou até quadros tumorais.

Quando o branco é sintoma de doença

Um dos exemplos mais comuns é a candidíase oral —o famoso "sapinho"—, que deixa placas brancas parecidas com coalhada e causa dor local.

A língua esbranquiçada também pode ser um sinal de alerta do sistema imunológico. Pessoas imunossuprimidas podem apresentar manchas persistentes na língua como um dos sintomas da fragilidade das defesas do corpo.

Como diferenciar sujeira de problema

Nem sempre, porém, a língua branca é sinônimo de doença. Muitas vezes, ela desaparece apenas com cuidados simples de higiene. Escovar a língua com a própria escova de dentes ou usar um limpador específico pode ser suficiente. O movimento deve ser feito do fundo até a ponta, removendo a camada esbranquiçada. O raspador de língua, encontrado facilmente em farmácias, pode complementar esse cuidado.

Se mesmo com a limpeza frequente o aspecto esbranquiçado persistir, é recomendável procurar um especialista. Cirurgiões-dentistas e estomatologistas são os profissionais mais indicados para avaliar e identificar a causa.

*Com informações de reportagem publicada em 15/04/2020 e 23/01/2018

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Cientistas encontram peixes 'fofinhos' incomuns em precipício no oceano

Lula critica aprovação de PEC da Blindagem: 'Não é uma coisa séria'

STF forma maioria para restringir cobertura fora do rol da ANS por planos de saúde

STF: Fachin vota para manter lei que tornou rol da ANS exemplificativo; placar está em 2 a 2

Gilmar Mendes diz que PEC da Blindagem não interfere em processos já em curso no STF

EUA vetam demanda da ONU por cessar-fogo e acesso à ajuda em Gaza

Terremoto de magnitude 7,8 atinge região de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rússia

Porto italiano bloqueia contêineres com armas para Israel e crescem protestos de trabalhadores por Gaza

Protestos contra política econômica levam centenas de milhares de pessoas às ruas na França

Protestos da geração Z podem estar virando uma "primavera asiática"?

Retrato desconhecido de Dora Maar assinado por Picasso é apresentado ao público na França