O que significa ficar com língua branca e quando isso é preocupante

A língua pode nos fornecer pistas valiosas sobre nossa saúde. Alterações de cor, textura ou o aparecimento de nódulos podem ser alertas importantes não apenas sobre a saúde bucal, mas também sobre doenças que afetam outros órgãos.

Embora cada pessoa tenha uma coloração e aparência próprias, influenciadas por fatores como idade, genética e hábitos de vida, uma língua considerada saudável costuma ser rosa-clara, homogênea e com aspecto "vivo". Quando esse padrão muda, é hora de prestar atenção.

Por que a língua fica branca?

Entre as mudanças mais comuns está o embranquecimento da superfície. Em muitos casos, trata-se apenas de má higiene: a falta de limpeza adequada provoca o acúmulo de restos alimentares, bactérias, muco e células descamadas. Essa mistura forma a chamada saburra lingual, que pode causar mau hálito e é ainda mais frequente em pessoas com refluxo gastroesofágico.

Mas o branco da língua também pode esconder problemas mais sérios. Em alguns casos, indica infecções, lesões pré-malignas ou até quadros tumorais.

Quando o branco é sintoma de doença

Um dos exemplos mais comuns é a candidíase oral —o famoso "sapinho"—, que deixa placas brancas parecidas com coalhada e causa dor local.

A língua esbranquiçada também pode ser um sinal de alerta do sistema imunológico. Pessoas imunossuprimidas podem apresentar manchas persistentes na língua como um dos sintomas da fragilidade das defesas do corpo.

Como diferenciar sujeira de problema

Nem sempre, porém, a língua branca é sinônimo de doença. Muitas vezes, ela desaparece apenas com cuidados simples de higiene. Escovar a língua com a própria escova de dentes ou usar um limpador específico pode ser suficiente. O movimento deve ser feito do fundo até a ponta, removendo a camada esbranquiçada. O raspador de língua, encontrado facilmente em farmácias, pode complementar esse cuidado.

Se mesmo com a limpeza frequente o aspecto esbranquiçado persistir, é recomendável procurar um especialista. Cirurgiões-dentistas e estomatologistas são os profissionais mais indicados para avaliar e identificar a causa.

*Com informações de reportagem publicada em 15/04/2020 e 23/01/2018