Kim Jong Un supervisiona teste de drones e demanda desenvolvimento de IA

18/09/2025 23h31

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou o teste de um drone de ataque e ordenou um aumento nas pesquisas sobre o possível uso de inteligência artificial (IA) na tecnologia, informou a mídia estatal na sexta-feira (19, data local).

Fotos compartilhadas pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês) mostram o veículo não tripulado decolando e depois destruindo um alvo.

A mídia estatal afirmou que o exercício demonstrou a "excelente eficácia de combate dos drones táticos da série Kumsong" e que Kim expressou "grande satisfação".

Os drones estão emergindo como um "principal ativo de atividade militar, elevando-o como uma tarefa de alta prioridade e importância na modernização das forças armadas da RPDC", disse Kim, usando a sigla para o nome oficial da Coreia do Norte, República Popular e Democrática da Coreia.

Ele também ordenou "esforços para desenvolver rapidamente a recém-introduzida tecnologia de inteligência artificial", bem como a "ampliação e o fortalecimento" das capacidades de produção de drones.

O analista Hong Min, do Instituto Coreano para a Unificação Nacional em Seul, disse que Kim vê a tecnologia de drones como crucial para garantir o "status de grande potência".

"Os drones levantam preocupações porque oferecem ameaças de baixo custo e alta eficiência: execução autônoma de missões, maior precisão e letalidade, adequação para produção em massa e flexibilidade tática aprimorada", acrescentou.

Pyongyang revelou seus primeiros drones de ataque no ano passado, e especialistas alertaram que sua nova capacidade nessa área pode estar ligada à sua nascente aliança com a Rússia.

Analistas também dizem que as tropas norte-coreanas enviadas para lutar pela Rússia ganharão experiência em guerra moderna, incluindo como os drones são usados no campo de batalha. 

Agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais disseram que a Coreia do Norte enviou mais de 10 mil soldados para a Rússia em 2024 -- principalmente para a região de Kursk -- junto com projéteis de artilharia, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.

Cerca de 600 soldados norte-coreanos foram mortos e milhares ficaram feridos lutando pela Rússia, afirmou Seul.

