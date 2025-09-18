Topo

Juros: DI curto sobe com pós-Copom e longos, com Treasuries

São Paulo

18/09/2025 10h01

Os juros futuros curtos avançam na manhã desta quinta-feira, 18, em ajuste ao tom mais conservador do Copom, que sinalizou manter a Selic em 15% ainda por um tempo "bastante prolongado". Os juros longos, que mais cedo cediam um pouco, agora sobem em linha com o fortalecimento das taxas dos Treasuries.

Às 9h47 desta quinta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,990%, de 13,926% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,090%, de 13,038%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,255%, de 13,223% no ajuste de quarta-feira, dia 17.

