Juíza americana ordena expulsão de líder estudantil pró-Palestina
Uma juíza dos Estados Unidos ordenou a deportação de Mahmoud Khalil, líder de vários protestos estudantis pró-Palestina, para a Argélia ou Síria por irregularidades em seu pedido de permissão de residência, segundo documentos judiciais apresentados na quarta-feira.
"Ordena-se que o demandado seja removido dos Estados Unidos para a Argélia ou, alternativamente, para a Síria", escreveu a juíza Jamee Comans em um documento judicial.
A ordem, com data de 12 de setembro, aponta a falta de informações completas na solicitação migratória de Khalil.
"Não foi um descuido de um solicitante desinformado e sem instrução... este tribunal conclui que o demandado deturpou intencionalmente fatos materiais", acrescenta o documento.
Khalil, em comunicado à União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), respondeu que "não é nenhuma surpresa que o governo Trump continue adotando retaliações" contra ele por exercer o direito à liberdade de expressão.
O líder estudantil nasceu na Síria, filho de pais palestinos, mas é residente legal permanente nos Estados Unidos, casado com uma cidadã e pai de um filho nascido no país.
Ele foi detido em março e passou três meses privado de sua liberdade enquanto enfrentava uma possível deportação.
O ex-aluno da Universidade de Columbia foi um dos líderes mais visíveis dos protestos pró-Palestina nos campi universitários dos Estados Unidos contra a condução de Israel de sua guerra em Gaza contra o movimento islamista Hamas.
jgc/sla/cjc/arm/fp
© Agence France-Presse