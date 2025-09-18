Topo

Notícias

Juíza americana ordena expulsão de líder estudantil pró-Palestina

18/09/2025 00h15

Uma juíza dos Estados Unidos ordenou a deportação de Mahmoud Khalil, líder de vários protestos estudantis pró-Palestina, para a Argélia ou Síria por irregularidades em seu pedido de permissão de residência, segundo documentos judiciais apresentados na quarta-feira.

"Ordena-se que o demandado seja removido dos Estados Unidos para a Argélia ou, alternativamente, para a Síria", escreveu a juíza Jamee Comans em um documento judicial.

A ordem, com data de 12 de setembro, aponta a falta de informações completas na solicitação migratória de Khalil.

"Não foi um descuido de um solicitante desinformado e sem instrução... este tribunal conclui que o demandado deturpou intencionalmente fatos materiais", acrescenta o documento.

Khalil, em comunicado à União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), respondeu que "não é nenhuma surpresa que o governo Trump continue adotando retaliações" contra ele por exercer o direito à liberdade de expressão.

O líder estudantil nasceu na Síria, filho de pais palestinos, mas é residente legal permanente nos Estados Unidos, casado com uma cidadã e pai de um filho nascido no país.

Ele foi detido em março e passou três meses privado de sua liberdade enquanto enfrentava uma possível deportação.

O ex-aluno da Universidade de Columbia foi um dos líderes mais visíveis dos protestos pró-Palestina nos campi universitários dos Estados Unidos contra a condução de Israel de sua guerra em Gaza contra o movimento islamista Hamas.

jgc/sla/cjc/arm/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Genial/Quaest: Lula vence em todos os cenários em eventual 2º turno em 2026

França mobiliza 80 mil agentes, blindados e drones para garantir segurança em manifestações contra austeridade

Obra 'desconhecida' de Picasso apresentada em Paris

França tem novo dia de protestos contra política fiscal do governo

Um dos rostos mais famosos da TV nos EUA, Jimmy Kimmel é suspenso após fala sobre Charlie Kirk e ultradireita

Campo de concentração e terra fértil: a história da cidade japonesa no Pará

Ufólogo prevê confirmação de vida extraterreste até 2028: 'Pode ser antes'

Como a melancia foi de imagem racista a um símbolo da causa palestina

Coelho 'fumante passivo' é resgatado e mudança de cor surpreende após banho

Comissão de Segurança Pública da Alesp não discute propostas há 10 meses

Após reportagem do UOL, MPF entra com ação contra bônus fura-teto da AGU