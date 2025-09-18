Governo Trump fez pressão contra Jimmy Kimmel após fala sobre Kirk

A suspensão por tempo indeterminado do programa de Jimmy Kimmel após falas sobre o assassinato de Charlie Kirk aconteceu devido à pressão da FCC (Comissão Federal de Comunicações), órgão ligado ao governo Trump, contra a emissora ABC.

O que aconteceu

Brendan Carr, diretor da comissão, disse publicamente que "A FCC vai ter trabalho pela frente se medidas em relação a Kimmel não forem tomadas". Ele falou sobre o assunto ao programa Benny Show, apresentado pelo comentarista de direita Benny Johnson, ontem.

O diretor também afirmou que Kimmel fazia parte de um "esforço para mentir para o povo americano". Carr disse, durante a entrevista, que a comissão poderia encontrar soluções "do jeito fácil ou do jeito difícil".

O canal ABC não explicou o que causou a suspensão do programa ao anunciar, brevemente, o cancelamento. "'Jimmy Kimmel Live' vai ser suspenso por tempo indeterminado", afirmou o porta-voz da empresa em comunicado.

A ABC, um dos canais mais tradicionais dos EUA, é de propriedade da Walt Disney Company. Antes do anúncio de suspensão por parte do canal, outras duas companhias que retransmitem o sinal da ABC, a Nextar Media Group e a Sinclair, já tinham afirmado que não transmitiriam o programa de Kimmel para seus canais locais.

Donald Trump comemorou suspensão do show em publicação em rede social. "Parabéns à ABC por finalmente ter a coragem de fazer o que deve ser feito", afirmou.

Suspensão do programa vem em meio ao que é classificado como uma onda de ataques à imprensa americana por parte de Trump. Nesta semana, o presidente moveu uma ação bilionária contra o jornal The New York Times por "calúnia e difamação" após a publicação de uma carta que ele teria enviado ao bilionário Jeffrey Epstein.

Programa suspenso após falas sobre Kirk

Canal suspendeu programa dois dias após Kimmel afirmar que apoiadores de Trump querem tirar "proveito político" do assassinato de Kirk. A decisão causou comemoração por parte de republicanos e foi taxada como censura por alguns representantes democratas.

A turma do MAGA [Make America Great Again] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso.

Jimmy Kemmel, em programa após morte de Charlie Kirk

Programa de Kimmel está no ar desde 2003 e o comediante é conhecido nos EUA. Ele já apresentou o Oscar quatro vezes. O comediante não comentou sobre o assunto até o momento.