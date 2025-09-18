Itália quer criar feriado em homenagem a São Francisco e ao falecido papa

A Itália quer criar um feriado em homenagem a São Francisco e ao falecido papa argentino que carregava seu nome, um projeto que conta com o apoio de todos os partidos da coalizão da primeira-ministra, Giorgia Meloni.

A proposta deveria ser votada na Câmara Baixa do Parlamento nesta quinta-feira (18), mas o debate foi adiado para o início da próxima semana. Se aprovada, este novo feriado será celebrado no dia 4 de outubro.

O papa Francisco, falecido em abril, foi o primeiro a adotar o nome de São Francisco de Assis, um místico do século XIII que renunciou às suas riquezas e dedicou sua vida aos pobres.

Há décadas existia um feriado em honra ao santo, mas foi suprimido em 1977 como parte de um plano de austeridade.

Os promotores da iniciativa querem restabelecer o Dia de São Francisco a partir do próximo ano, no 800º aniversário da morte do santo, apesar das preocupações de que isso represente mais um peso para os cofres do Estado.

Esta iniciativa ocorre apenas algumas semanas depois de que a França, mergulhada em uma grave crise de dívida, propôs eliminar dois feriados.

A Itália tem, atualmente, 12 feriados, em comparação com os 15 de Chipre, os 14 de países como Croácia e Espanha, e os 11 de França, Grécia e Suécia.

