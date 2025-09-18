Itália propõe novo feriado em homenagem a São Francisco de Assis e ao papa Francisco

A Itália propôs a criação de um novo feriado nacional em homenagem a São Francisco de Assis e ao papa que levou o mesmo nome. O projeto de lei conta com o apoio de todos os partidos da coalizão governista da primeira-ministra italiana de extrema direita, Giorgia Meloni.

A votação estava marcada para quinta-feira (18), na Câmara dos Deputados, mas o debate foi adiado para o início da próxima semana.

O papa Francisco, morto em abril aos 88 anos, foi o primeiro pontífice a adotar o nome de São Francisco de Assis, clérigo do século XIII que renunciou à riqueza familiar e dedicou sua vida aos pobres.

Um feriado em homenagem ao santo, fundador da ordem franciscana, já existia havia várias décadas, mas foi abolido em 1977 como parte de medidas de austeridade.

Agora, os defensores da proposta querem restabelecer a festa de São Francisco em 4 de outubro, a partir de 2026 ? ano em que se completam 800 anos da morte do santo ?, apesar das preocupações com o possível aumento dos gastos públicos.

"O restabelecimento desse dia de folga é um apelo à paz, à coesão, ao valor da natureza e à lição de fé e espiritualidade de São Francisco", declarou Maurizio Lupi, líder do partido Nós Moderados (centro), autor da proposta, em entrevista à AFP.

Mais feriados

A Itália conta atualmente com 12 feriados nacionais, número ligeiramente superior ao de países como França, Grécia e Suécia (11 cada), mas inferior ao de Chipre (15) e ao de Croácia e Espanha (14).

Na França, o recém-deposto primeiro-ministro François Bayrou provocou indignação ao sugerir a eliminação de dois feriados como forma de reforçar o orçamento em "vários bilhões de euros". Seu sucessor, Sébastien Lecornu, acabou sendo obrigado a abandonar o projeto.

Enquanto isso, na Itália, alguns parlamentares também defendem a criação de outro feriado, no Dia de São José (19 de março), que coincide com o Dia dos Pais no país. Até agora, porém, a proposta não avançou.

(Com AFP)