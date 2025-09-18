Israel ataca alvos do Hezbollah no sul do Líbano

DUBAI (Reuters) - Israel disse na quinta-feira que lançou novos ataques aéreos contra alvos militares do Hezbollah no sul do Líbano para impedir a reconstrução do grupo militante na região.

Os EUA intermediaram uma trégua em novembro entre o Líbano e Israel após mais de um ano de conflito provocado pela guerra em Gaza, mas Israel continuou a atacar esporadicamente o Hezbollah, apoiado pelo Irã, do outro lado da fronteira.

As Forças Armadas de Israel confirmaram em um comunicado que ataques não especificados estavam em andamento, depois de terem dito anteriormente que atingiriam a infraestrutura militar do Hezbollah "em resposta às tentativas ilegais do grupo de reconstruir suas atividades na área".

Advertiram os moradores de três vilarejos para que deixassem os locais.

A agência de notícias estatal do Líbano, NNA, confirmou os ataques na região. Não houve reação imediata do Hezbollah, nem informações sobre danos ou vítimas.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, disse que o aviso de retirada contradizia os esforços internacionais de paz.

O governo do Líbano está comprometido com a suspensão das hostilidades e envolvido em reuniões para garantir a implementação de uma resolução da ONU que encerrou uma rodada de conflitos entre o Hezbollah e Israel em 2006, declarou Salam em um post no X.

O Líbano está sob pressão dos EUA, da Arábia Saudita e dos rivais internos do Hezbollah para desarmar o grupo.

O Hezbollah disse que seria um grave passo em falso até mesmo discutir o desarmamento, enquanto Israel continua com os ataques aéreos ao Líbano e ocupa faixas de território no sul do país.

(Reportagem de Enas Alashray, Elwely Elwelly e Yomna Ehab)