iPhone 17 já está em pré-venda; saiba como garantir o seu com desconto

Os novos modelos de celulares da Apple, que chegam oficialmente ao Brasil amanhã (19), já estão em pré-venda. Em algumas lojas, é possível conseguir descontos — o modelo mais barato sai a partir de R$ 7.199.

A linha conta com quatro aparelhos: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e o novo iPhone Air, o mais fino da história da marca. Entre os destaques, estão upgrades nas câmeras, em especial na de selfie. Confira mais sobre os lançamentos abaixo.

Ao comprar um deles na Amazon, você ganha R$ 500 para usar em outro produto Apple — como AirPods, Apple Watch, iPad, MacBook, cabos e até iPhones anteriores, como o 14, 15 ou 16.

iPhone 17: câmeras melhores e tela Pro Motion

Novas câmeras. O sensor principal de 48 MP agora é uma câmera "Fusion", que atua como wide e como teleobjetiva, com zoom 2x de qualidade óptica. Já o segundo, ultrawide, também passou para 48 MP.

A câmera frontal, que a marca está chamando de "Center Stage", teve um grande upgrade. Ela subiu de 12 MP para 18 MP, com um sensor quadrado que fornece maior campo de visão. Além disso, permite que as selfies sejam tiradas na horizontal ou vertical sem precisar girar o celular fisicamente, e tem estabilização para vídeos.

Câmera Center Stage permite tirar selfies na horizontal sem virar o celular Imagem: Repordução/Apple

Tela de 120 Hz para todos. A tela foi de 6,1 para 6,3 polegadas, com bordas mais finas. Mas a grande novidade é que ela ganhou ProMotion, até então exclusivo dos modelos Pro, que inclui taxa de atualização de 1 a 120 Hz e Always On Display (exibe informações com a tela "desligada"). Também está mais brilhante, chegando a 3000 nits.

Processador mais potente. O chip é o novo A19, fabricado em 3 nanômetros pela TSMC.

Design sem novidades. Mantém o visual do iPhone 16, com bordas retas e módulo das câmeras em formato de pílula vertical. Vem em cinco cores: verde, lilás, azul, preto e branco.

iPhone Air: o mais fino da história

Chega o Air, sai o Plus. A família iPhone continua com quatro membros — chegou o ultrafino "Air", enquanto a versão "Plus" foi aposentada. Segundo especialistas, o modelo com tela maior não atingiu as expectativas de vendas desde seu lançamento, em 2023.

Elegante e resistente. Estrutura toda em titânio com visual espelhado e camada de proteção em cerâmica. Chega nas cores preto, branco, dourado e azul.

Fininho. Com apenas 5,6 mm de espessura, supera o até então iPhone mais fino (iPhone 6, de 2014, com 6,9 mm) e seu principal rival atual, o Galaxy S25 Edge, que tem 5,8 mm.

iPhone 17 Air Imagem: Divulgação/Apple

Tela. 6,5 polegadas, com Pro Motion e pico de brilho de 3000 nits.

Câmeras. Por uma questão de espaço, há apenas uma câmera traseira, a mesma "Fusion" de 48 MP do iPhone 17. Ela é dois em um, atuando como wide e teleobjetiva (zoom de 2x com qualidade óptica).

A lente de selfie também é a nova "Center Stage" de 18 MP. Ele suporta gravação dupla, usando as câmeras traseiras e frontal ao mesmo tempo.

Potente. Usa o processador A19 Pro (o mesmo dos modelos Pro), chip N1, para conexão Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, e modem C1X, para usar 5G consumindo menos bateria.

Apenas e-Sim. No mundo todo, o modelo não terá bandeja para chip físico.

iPhone 17 Pro e Pro Max: os top de linha

Design renovado. O módulo de câmeras agora é uma saliência retangular, pegando toda a largura do aparelho. Uma mudança que está dividindo opiniões.

Esquenta menos. A estrutura deixou de lado o titânio e agora é de alumínio, em um corpo único, o que ajuda na regulação térmica. Uma nova câmara de vapor também deixa o celular frio e faz a bateria durar mais.

Novas câmeras. São três sensores de 48 MP (principal, ultrawide e telefoto com zoom de qualidade óptica até 8x), todos com tecnologia "Fusion". A câmera frontal também "Center Stage" de 18 MP e há recurso de captura dupla.

iPhone 17 Pro Imagem: Apple

Chip mais poderoso. Chip A19 Pro, também de 3 nm da TSMC, com seis núcleos gráficos (contra cinco do A19).

Tamanhos. Nesta geração, a única diferença entre os modelos Pro é o tamanho da tela: 6,3 polegadas (Pro) e 6,9 poelgadas (Pro Max).

Mais espaço. Há uma opção Pro Max com 2 TB de armazenamento interno, o modelo mais caro da linha.

Preços oficiais no Brasil

iPhone 17 - R$ 7.999 (256 GB) / R$ 9.499 (512 GB)

iPhone Air - R$ 10.499 (256 GB) / R$ 11.999 (512 GB) / R$ 13.499 (1 TB)

iPhone 17 Pro - R$ 11.499 (256 GB) / R$ 12.999 (512 GB) / R$ 14.499 (1 TB)

iPhone 17 Pro Max - R$ 12.499 (256 GB) / R$ 13.999 (512 GB) / R$ 15.499 (1 TB) / R$ 18.499 (2 TB)

