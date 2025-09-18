Homem procurado em hospital no Rio teria trocado milícia por CV

O homem que era procurado por criminosos que invadiram o Hospital Municipal Pedro 2º na madrugada de hoje tinha trocado a milícia pelo Comando Vermelho recentemente, segundo análise preliminar da Polícia Civil do Rio.

O que aconteceu

Troca de grupo criminoso teria motivado o ataque à vítima, que deu entrada no hospital na tarde de ontem após ser baleado nove vezes. As informações foram confirmadas pela polícia na manhã de hoje.

Polícia Militar faz operação para buscar suspeitos de invasão na Favela do Gouveia, área de disputa entre milícia e CV, na zona oeste do Rio. Segundo o comandante da PM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, os oito homens que invadiram o hospital teriam partido da comunidade.

O suspeito de atirar na vítima, que teria articulado a invasão, foi identificado, segundo a polícia. Ele não teve o nome divulgado, mas, segundo o secretário da Polícia Civil Felipe Curi, foi preso em 2017 e atualmente é investigado por clonagem de veículos.

Vítima dos tiros foi presa em 2019 por extorsão e estava em liberdade condicional. "Quando deu entrada no hospital ontem, não havia pendência jurídica com relação a ele. O fato foi comunicado pela Policia Militar na delegacia de Santa Cruz", afirmou o comandante da PM.

Informações preliminares dão conta de que a vítima era da milícia, teria trocado de facção e passou a integrar o Comando Vermelho. Tudo leva a crer que [a invasão] seria para executar, justamente por essa troca de grupo criminoso.

Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro

Entenda o caso

Criminosos, alguns deles armados, entraram pelo estacionamento do Hospital Municipal Pedro 2º às 2h40 de hoje. Eles seguiram direto para o centro cirúrgico e tiveram a movimentação gravada por câmeras de segurança.

Um dos suspeitos estava vestido de policial civil. No vídeo, é possível ver que o homem que usa um fuzil para render os guardas na entrada do estacionamento está com uma camisa com a sigla da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais.

Eles buscavam por um paciente que tinha levado nove tiros pouco tempo antes. No momento, porém, o homem já havia deixado o centro cirúrgico e foi levado para a enfermaria do hospital, não sendo encontrado durante a invasão.

Os suspeitos fugiram do local sem levar a vítima e não foram presos nem identificados até o momento. Ao UOL, a PCERJ afirmou que instaurou um inquérito para apurar a invasão e que "faz diligências para identificar e capturar" os envolvidos no crime.

O homem, que não estava sob custódia policial, foi levado para outro hospital da capital com estado de saúde "estável". Ele foi transportado de ambulância, em um comboio guardado pela PM. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio ao UOL.

O secretário de Saúde afirmou que o policiamento no hospital foi reforçado, assim como a segurança na unidade de saúde para onde ele foi encaminhado. Daniel Soranz afirmou que o Pedro 2º está funcionando normalmente na manhã de hoje.