INSS 2025: pagamentos de setembro começam na próxima semana; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão a ordem do número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus depósitos realizados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que ganham acima do piso nacional terão os valores creditados entre os dias 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Dentre eles, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores equivalentes ao mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.

Para confirmar a data correta do saque, o beneficiário deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o dígito após o traço. Essas informações também podem ser consultadas no site e no aplicativo Meu INSS, acessados por meio do CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, os segurados podem recorrer à Central 135, que conta com atendimento eletrônico 24 horas por dia e suporte humano durante o horário comercial.

No aplicativo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, o usuário pode verificar seus dados cadastrais e acessar diversos outros serviços disponíveis por meio da barra de pesquisa.

Calendário de depósitos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo