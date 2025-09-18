Topo

Economia

INSS 2025: pagamentos de setembro começam na próxima semana; veja datas

INSS de setembro: veja datas de pagamento - Reprodução/Jornal do Concurso
INSS de setembro: veja datas de pagamento Imagem: Reprodução/Jornal do Concurso
do UOL

Colaboração para o UOL

18/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão a ordem do número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus depósitos realizados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que ganham acima do piso nacional terão os valores creditados entre os dias 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Dentre eles, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores equivalentes ao mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.

Para confirmar a data correta do saque, o beneficiário deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o dígito após o traço. Essas informações também podem ser consultadas no site e no aplicativo Meu INSS, acessados por meio do CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, os segurados podem recorrer à Central 135, que conta com atendimento eletrônico 24 horas por dia e suporte humano durante o horário comercial.

No aplicativo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, o usuário pode verificar seus dados cadastrais e acessar diversos outros serviços disponíveis por meio da barra de pesquisa.

Calendário de depósitos - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Saiba como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Indenização a crianças vítimas do vírus da zika é insuficiente, dizem mães

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas no ano

Ações e CDB: juro menor nos EUA e Selic devem atrair investidores ao Brasil

'Açaí pode provocar revolução social e ambiental', diz CEO de rede de açaí

Salário mínimo de 2025 teve aumento de R$ 106 em 2025; veja valor atual

INSS 2025: pagamentos de setembro começam na próxima semana; veja datas

Bolsa Família 2025: pagamentos de setembro já começaram; veja calendário

Com a chegada da H&M ao Brasil, como ficam C&A e Renner na Bolsa?

Congresso aprova MP que amplia isenção na conta de luz

Empreendedores 50+ usam presença digital para alavancar negócios