INSS 2025: pagamentos de setembro começam na próxima semana; veja datas
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão a ordem do número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.
O que aconteceu
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus depósitos realizados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que ganham acima do piso nacional terão os valores creditados entre os dias 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Dentre eles, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores equivalentes ao mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.
Para confirmar a data correta do saque, o beneficiário deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o dígito após o traço. Essas informações também podem ser consultadas no site e no aplicativo Meu INSS, acessados por meio do CPF e senha da conta Gov.br.
Em caso de dúvidas, os segurados podem recorrer à Central 135, que conta com atendimento eletrônico 24 horas por dia e suporte humano durante o horário comercial.
No aplicativo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, o usuário pode verificar seus dados cadastrais e acessar diversos outros serviços disponíveis por meio da barra de pesquisa.
Calendário de depósitos - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10