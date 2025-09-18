Remédio contra insônia aprovado pela Anvisa está entre os melhores do mundo

Um novo medicamento para o tratamento da insônia, aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), deve chegar às farmácias brasileiras nos próximos meses. Trata-se do lemborexante, que será vendido comercialmente no Brasil como Dayvigo pela farmacêutica japonesa Eisai.

O que aconteceu

Fármaco tem mecanismo de ação diferente das drogas já disponíveis no país. Enquanto outros fármacos já usados no Brasil provocam uma ação de sono, o lemborexante bloqueia a engrenagem que mantém a pessoa acordada.

Espera-se ele gere menos quadros de dependência. Estudo da Universidade de Oxford publicado na revista científica The Lancet, em 2022, mostrou que o medicamento está entre os melhores em critérios de eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade —entre 36 opções avaliadas. Ele dividiu a posição com a eszopiclona.

De acordo com a pesquisa, os medicamentos tiveram melhores desempenhos nos critérios. O estudo avaliou os tratamentos de curto e longo prazo das drogas.

O preço do remédio será definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). O Diário Oficial da União publicou a aprovação da Anvisa no dia 3 de abril.

O medicamento é indicado para adultos com dificuldade para adormecer ou manter o sono (insônia). No Brasil, segundo números da Associação Brasileira do Sono (ABS), cerca de 73 milhões de pessoas têm dificuldade crônica para dormir.

Tratamento da insônia

A insônia pode levar a uma variedade de outros problemas de saúde. O quadro pode incluir depressão, ansiedade, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e até suicídio.

O tratamento depende da gravidade do quadro, por isso é importante buscar ajuda especializada. Porém, na maioria das vezes, mudanças comportamentais trazem de volta noites de sono agradáveis. Veja a seguir as estratégias que não envolvem medicamentos:

Higiene do sono: trata-se de uma proposta educativa que leva à modificação do estilo de vida, como limitar as sonecas da tarde, evitar fumar e jantar perto da hora de dormir ou consumir álcool e cafeína. A adoção de uma dieta equilibrada é indicada, assim como o estabelecimento de uma rotina de horários para o sono e o despertar. Para pessoas com insônia crônica, esta estratégia deve sempre somar-se a outras.

Restrição de tempo de sono e cama: a prática se resume em limitar o número de horas que se fica na cama. A ideia é que a redução das horas que se passa deitado aumente o desejo de dormir, consolidando o padrão de sono. Com o passar do tempo, a restrição se estende gradualmente.

Controle de estímulos: a orientação é só usar a cama para dormir e para o sexo. Comer, assistir TV, usar o celular, o tablet ou o computador são comportamentos não recomendados.

Técnicas de relaxamento: mindfulness, exercícios respiratórios, meditação, ioga. Todas essas práticas são aliadas da melhora do padrão de sono e ainda reduzem a ansiedade e o estresse.

*Com informações de reportagem publicada em 15/11/2020