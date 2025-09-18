Topo

Índices fecham em recordes conforme Intel salta com participação da Nvidia

18/09/2025 17h16

Por Abigail Summerville e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street registraram recordes de fechamento nesta quinta-feira, um dia depois que o Federal Reserve fez um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, enquanto a fabricante de chips Intel subiu depois que a Nvidia decidiu construir uma participação na empresa.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,47%, para 6.631,27 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,93%, para 22.468,50 pontos. O Dow Jones subiu 0,28%, para 46.148,39 pontos.

