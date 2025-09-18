Índice de referência de ações da China fecha em queda após máxima de 10 anos

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas encerraram em baixa nesta quinta-feira, revertendo os ganhos intradiários que impulsionaram o índice de referência para uma alta de 10 anos, depois que os investidores realizaram lucros com a forte alta e apostas de otimismo relacionadas a um corte nas taxas de juros dos Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve baixa de 1,15%, após ter atingido anteriormente 3.899,96 pontos, seu nível mais alto desde agosto de 2015, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, perdeu 1,16%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,35%.

Após o corte de 25 pontos-base nos juros norte-americanos pelo Federal Reserve, o banco central da China deixou a taxa básica inalterada nesta quinta-feira, já que as autoridades parecem não ter pressa em flexibilizar as condições monetárias.

Os índices de referência da China podem sofrer pressão de curto prazo, já que o mercado estava operando com base nas expectativas de corte das taxas de juros dos EUA, que agora estão precificadas, disse a Nanhua Futures em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,15%, a 45.303 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,35%, a 26.544 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,15%, a 3.831 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,16%, a 4.498 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,40%, a 3.461 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,30%, a 25.769 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,26%, a 4.312 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,83%, a 8.745 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)