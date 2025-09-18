Indenização a crianças vítimas do vírus da zika é insuficiente, dizem mães

O anúncio do pagamento de uma indenização fixa de R$ 50 mil e a concessão de uma pensão vitalícia para vítimas da síndrome congênita do vírus da zika foi recebido pelas mães das crianças como o resultado de dez anos de luta. Os valores, no entanto, são considerados "insuficientes" para repor os gastos e suprir as necessidades.

O que aconteceu

Governo vai indenizar e pagar pensão vitalícia às vítimas do vírus da zika. Os benefícios foram definidos pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Esses órgãos se comprometem com os pagamentos a todas as crianças ainda vivas que tenham nascido com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao vírus durante a gestação.

Indenização de R$ 50 mil será depositada a partir do mês de outubro. Os pagamentos iniciais vão representar a indenização por danos morais, que terá valor único. Em seguida, começarão a ser pagas as 13 parcelas anuais da pensão vitalícia no valor do teto previdenciário, atualmente de R$ 8.157,41. Segundo o Ministério da Previdência, o início da remuneração mensal será mais demorado devido a mudanças de procedimentos internos e de adaptação do sistema.

Famílias afirmam que os valores não repõem os gastos acumulados. "Está muito longe de ser justo", diz Germana Soares, fundadora da União de Mães de Anjos, que relata as iniciativas pelas indenizações desde 2015. Essa posição é partilhada por Luciana Arrais, presidente da Unizika, outra organização que atua em nome das vítimas. Achamos a indenização totalmente insuficiente. Cada uma dessas crianças merecia muito mais por cada batalha que ela teve que enfrentar sem a ajuda do governo.

Luciana Arrais, presidente da Unizika

Repasse vitalício mensal ajudará a arcar com as despesas de rotina. A pensão autorizada é encarada como um auxílio importante, mas insuficiente para suprir eventuais imprevistos. "A pensão mensal