Incêndios na Europa em 2025 batem recorde de emissões em 23 anos
O verão de 2025 foi extremo para a Europa, com a península Ibérica enfrentando incêndios florestais sem precedentes em agosto. De acordo com dados do observatório europeu Copernicus, as emissões de carbono resultantes dos incêndios já superam qualquer outro ano desde o início da série histórica, em 2003, e a temporada de fogo ainda não terminou.
O que aconteceu
Incêndios na Europa disparam emissões recordes em 2025. As emissões de carbono por incêndios na União Europeia e Reino Unido atingiram 12,9 megatoneladas até 15 de setembro. O recorde anterior era de 11,4 megatoneladas, registrado em 2003 e 2017. Espanha e Portugal responderam por cerca de 75% do total europeu após os incêndios de agosto.
Por que importa. Segundo Laurence Rouil, diretora do CAMS (Serviço de Monitoramento da Atmosfera, na sigla em inglês), as emissões recordes trazem risco grave à qualidade do ar e à saúde pública. A combinação de incêndios, calor, ozônio e poeira do Saara tornou o verão europeu um dos mais poluentes das últimas décadas.
Contexto
Até o início de agosto, os níveis estavam abaixo da média histórica. Em apenas uma semana, os incêndios na Península Ibérica mudaram o cenário. No sudeste da Europa, Balcãs, Turquia e Chipre também enfrentaram temporadas intensas de fogo.
Piora na qualidade do ar. A fumaça dos incêndios locais somou-se a grandes plumas vindas do Canadá, atravessando o Atlântico. Poeira do Saara atingiu a Europa e as Américas em múltiplos episódios, ampliando os riscos à qualidade do ar.
O que vem agora. O risco, segundo o Copernicus, é que, com as mudanças climáticas, eventos como os de 2025 se tornem cada vez mais frequentes e severos.