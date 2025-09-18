Topo

Notícias

Incêndios na Europa em 2025 batem recorde de emissões em 23 anos

Paisagem queimada pelo fogo em Las Médulas, noroeste da Espanha. O governo espanhol descreveu os incêndios florestais que varreram o país como um dos piores desastres ambientais dos últimos anos - Cesar Manso - 27.ago.2025/AFP
Paisagem queimada pelo fogo em Las Médulas, noroeste da Espanha. O governo espanhol descreveu os incêndios florestais que varreram o país como um dos piores desastres ambientais dos últimos anos Imagem: Cesar Manso - 27.ago.2025/AFP
do UOL

De Ecoa, em São Paulo

18/09/2025 11h28

O verão de 2025 foi extremo para a Europa, com a península Ibérica enfrentando incêndios florestais sem precedentes em agosto. De acordo com dados do observatório europeu Copernicus, as emissões de carbono resultantes dos incêndios já superam qualquer outro ano desde o início da série histórica, em 2003, e a temporada de fogo ainda não terminou.

O que aconteceu

Incêndios na Europa disparam emissões recordes em 2025. As emissões de carbono por incêndios na União Europeia e Reino Unido atingiram 12,9 megatoneladas até 15 de setembro. O recorde anterior era de 11,4 megatoneladas, registrado em 2003 e 2017. Espanha e Portugal responderam por cerca de 75% do total europeu após os incêndios de agosto.

Relacionadas

Crise climática tornou fogo em Portugal e Espanha 40 vezes mais provável

Fogo na Amazônia compromete qualidade do ar a quilômetros de distância

Agosto de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado

Por que importa. Segundo Laurence Rouil, diretora do CAMS (Serviço de Monitoramento da Atmosfera, na sigla em inglês), as emissões recordes trazem risco grave à qualidade do ar e à saúde pública. A combinação de incêndios, calor, ozônio e poeira do Saara tornou o verão europeu um dos mais poluentes das últimas décadas.

Gráfico do CAMS mostra emissões anuais totais de carbono por incêndios florestais na União Europeia e no Reino Unido até 15 de setembro. A Espanha (em amarelo) e Portugal (em laranja) contribuíram com a maior parte das emissões em 2025, após os incêndios extremos durante agosto - Divulgação/CAMS / ECMWF - Divulgação/CAMS / ECMWF
Gráfico do CAMS mostra emissões anuais totais de carbono por incêndios florestais na União Europeia e no Reino Unido até 15 de setembro. A Espanha (em amarelo) e Portugal (em laranja) contribuíram com a maior parte das emissões em 2025, após os incêndios extremos durante agosto
Imagem: Divulgação/CAMS / ECMWF

Contexto

Até o início de agosto, os níveis estavam abaixo da média histórica. Em apenas uma semana, os incêndios na Península Ibérica mudaram o cenário. No sudeste da Europa, Balcãs, Turquia e Chipre também enfrentaram temporadas intensas de fogo.

Piora na qualidade do ar. A fumaça dos incêndios locais somou-se a grandes plumas vindas do Canadá, atravessando o Atlântico. Poeira do Saara atingiu a Europa e as Américas em múltiplos episódios, ampliando os riscos à qualidade do ar.

O que vem agora. O risco, segundo o Copernicus, é que, com as mudanças climáticas, eventos como os de 2025 se tornem cada vez mais frequentes e severos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Polícia identifica e procura envolvidos em morte do delegado Ruy Ferraz

IBGE: valor de produção de produto de origem animal foi de R$ 121,1 bi em 2024

Idosa morre esmagada dentro de casa por cano da Sabesp que caiu de caminhão

Putin diz que mais de 700.000 soldados russos estão na linha de frente da Ucrânia

Dois israelenses são mortos em ataque na fronteira da Jordânia

Líder do PT aciona STF contra PEC da Blindagem

Parlamentar favorável a aumento de gastos entra na disputa por liderança do partido governista do Japão

Em entrevista, papa Leão XIV exclui reforma sobre o papel das mulheres e fiéis LGBT+ na Igreja

Starmer e Trump ressaltam aprofundamento da "relação especial" com investimentos

Conservadora nacionalista é candidata à presidência de partido governista no Japão

IBGE: rebanho suíno soma 43,9 milhões de animais em 2024, alta de 1,8% ante 2023