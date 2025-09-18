Topo

Notícias

Incêndio florestal deixa um morto no noroeste da Espanha

18/09/2025 18h43

Um homem de 66 anos morreu em um incêndio florestal em Villarejo de Órbigo, em Castela e Leão, uma região do noroeste da Espanha que tem sido especialmente afetada pelas chamas que assolam o país durante o verão europeu.

No início da noite, houve um pedido de assistência "para atender um homem que sofreu queimaduras em um incêndio florestal em Villarejo de Órbigo. Os serviços de saúde confirmam no local o falecimento de um homem de 66 anos", informaram nesta quinta-feira (18) os serviços de emergência na rede social X.

As regiões oeste e noroeste da Espanha viram-se afetadas neste verão por incêndios devastadores, assim como o vizinho Portugal.

Quatro pessoas morreram em cada um desses países durante esta onda de incêndios que arrasou cerca de 330 mil hectares na Espanha e cerca de 250 mil em poucas semanas em Portugal, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS, na sigla em inglês).

mdm/mm/hgs/cjc/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Justiça decreta perda de bens de espólio de ex-prefeito que fez 'escandalosa fortuna'

Wall Street bate novos recordes, impulsionada por decisão do Fed

Governo toparia acordo para reduzir penas do 8/1 desde que não se anistie Bolsonaro

Sonho de Trump de retomar base de Bagram pode acabar parecendo uma reinvasão do Afeganistão, dizem fontes

CFM pede revogação de ato que permite aos enfermeiros prescrever antibióticos

Sem Estêvão e Endrick, Ramon Menezes convoca Seleção para o Mundial Sub-20

MP transforma Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência regulatória e amplia escopo

Por 7 a 4, STF fixa critérios para cobertura fora do rol da ANS por planos de saúde

Michelle volta a postar foto de Lula com camisa a favor de anistia

Governo anuncia R$ 11,7 bilhões do Novo PAC para drenagem e encostas

Suspeito morre em operação policial contra 'criminosos' de torcidas organizadas no Rio