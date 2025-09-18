Importação chinesa de milho cai 90,5% em agosto e a de trigo cede 44,8%, diz Gacc

São Paulo, 18 - As importações chinesas de milho somaram 40 mil toneladas em agosto de 2025, o que representa uma queda de cerca de 90,5% na comparação com agosto do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em valores, as importações no mês passado totalizaram US$ 8,66 milhões. De janeiro a agosto, a China importou 880 mil toneladas de milho, recuo de 92,9% na comparação anual.As compras chinesas de trigo alcançaram 230 mil toneladas no mês passado, volume 44,8% inferior ao registrado em agosto de 2024. O valor importado no oitavo mês de 2025 corresponde a US$ 70,58 milhões. No acumulado do ano, até agosto, as compras somaram 2,60 milhões de toneladas, baixa de 75,2% ante igual período do ano passado.Segundo o Gacc, a China importou 12,28 milhões de toneladas de soja em agosto, avanço de 1,1% ante igual mês do ano anterior. No total, as compras custaram US$ 5,45 bilhões. No acumulado dos oito meses completos do ano, as importações somaram 73,31 milhões de toneladas, ganho de 4% em comparação com o volume registrado em igual período do ano anterior.Em relação ao óleo de soja, foram registradas importações de 100 mil toneladas em agosto, segundo relatório do Gacc, avanço de 113,9% ante o volume de igual mês do ano passado. Contudo, no acumulado do ano, os chineses compraram 190 mil toneladas do derivado, queda de 8,6% ante o registrado no ano anterior. As compras chinesas de óleo de palma, por sua vez, atingiram 340 mil toneladas em agosto de 2025, volume 16,5% maior do que o importado um ano antes. Entretanto, no acumulado do ano, as importações somaram 1,59 milhão de toneladas, diminuição de 13,8% ante igual período do ano passado.A China importou 70 mil toneladas de algodão no mês passado, recuo de 51,6% ante igual período de 2024. De janeiro a agosto, o volume importado pelo país asiático foi de 590 mil toneladas, baixa de 72,6% em comparação com o ano anterior.De lácteos, 200 mil toneladas foram importadas pela China no oitavo mês do ano, 7,8% a menos que o volume comprado em agosto de 2024. Em oito meses, as importações foram de 1,82 milhão de toneladas, aumento de 4% na comparação anual.As compras chinesas de açúcar somaram 830 mil toneladas no mês passado, avanço de 7,5% ante o importado em agosto de 2024, segundo o Gacc. No acumulado do ano, o volume comprado subiu 5,1%, para 2,61 milhões de toneladas.As compras de fertilizantes foram de 840 mil toneladas em agosto de 2025, 20,2% abaixo das importações de agosto do ano passado. Nos oito primeiros meses deste ano, as importações chinesas somaram 8,46 milhões de toneladas, queda de 6,8% ante igual período de 2024.De carne bovina e miúdos, as compras chinesas totalizaram 260 mil toneladas no mês passado, 10,7% a mais que o registrado no mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, foram relatadas importações de 1,83 milhão de toneladas, recuo de 4,2% ante igual período do ano passado.Por fim, de carne suína, os chineses importaram 80 mil toneladas no oitavo mês do ano, perda de 12,5% na comparação com o ano passado. Entre janeiro e agosto, as importações tiveram crescimento de 1,8%, somando 710 mil toneladas.