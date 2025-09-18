Topo

Idosa morre em Mauá após tubulação da Sabesp cair em cima de sua casa

18/09/2025 16h07

Uma mulher morreu nesta quarta-feira (17), em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, após uma tubulação da Sabesp cair em sua casa.  A Sabesp estava executando uma obra numa adutora para abastecer um reservatório de água. Enquanto estava no sofá da sala de sua casa, Clelia dos Santos Pimentel, de 79 anos, foi esmagada por um tubo que soltou-se devido ao excesso de peso no momento do içamento da estrutura.

A Defesa Civil da cidade foi chamada para acompanhar o caso. A casa de Clelia, no bairro Jardim Zaíra, foi interditada até o fim da perícia e da remoção da tubulação. Uma nova avaliação será realizada depois que acabar a investigação.

A Sabesp informou, em nota, que prestará suporte à família da vítima e contribuirá nas investigações. Também afirmou que a empresa responsável pela execução das obras foi imediatamente desligada.

"A Sabesp lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta quarta-feira. A segurança dos trabalhadores e da população é sempre a maior prioridade da Sabesp e um acidente como este é absolutamente inaceitável. Estamos todos profundamente consternados e nos solidarizamos com os familiares e amigos da vítima. A Sabesp está prestando todo o apoio possível à família da moradora." escreveu a empresa.

A prefeitura de Mauá também lamentou o ocorrido e informou que atendimento social e de saúde será colocado à disposição dos familiares da Clelia.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

 

